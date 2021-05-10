【鐵達尼號】12歲海難死者留下瓶中信　相隔一個世紀被尋獲

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-05-10 09:00

由占士金馬倫（James Cameron）執導；里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）及琦溫斯莉（Kate Winslet）主演的《鐵達尼號》，至今仍然風靡不少影迷。然而對於這場海難，尚有不少事件有待披露。近日有研究員確認，一封在紐賓士域省（New Brunswick）發現的瓶中信，是來自當年鐵達尼號的一名12歲女乘客。

《鐵達尼號》這個淒美故事至今仍然歷歷在目。（《鐵達尼號》劇照）

在1912年4月，12歲的Mathilde Lefebvre與母親及其他兄弟姐妹一同登上鐵達尼號，與身在美國的親人在分隔一年後團聚。可惜團圓沒有來到，因為他們在登上鐵達尼號，不久後就沉沒。

然而在2017年，有一家人在位於紐賓士域省和諾華斯高沙省之間的芬迪灣（Bay of Fundy）發現瓶中信，他們發現信紙非常古老，於是給大學研究，結果發有驚人的發現。據了解，加拿大魁北克大學瑞木斯基分校（Université du Québec à Rimouski）一直研究「瓶中信」是否來自一個多世紀前，近日終於有了答案。

加拿大魁北克大學的歷史兼考古學教授Nicolas Beaudry指這封信確實來自一個多世紀前。（ L'Université du Québec à Rimouski 圖片）

據加拿大魁北克大學的歷史兼考古學教授Nicolas Beaudry稱：「目前為止，我們還沒有發現任何偽造文書的痕跡。」而他更確認，曾經有一位身在鐵達尼號的乘客，其名字就是Mathilde Lefebvre。教授續指出：「她是法國北部一位名為Franck Lefebvre的礦工之女兒，當年父親去了美國碰運氣。」

加拿大魁北克大學的歷史兼考古學教授Nicolas Beaudry稱沒有發現任何偽造文書的痕跡。（ L'Université du Québec à Rimouski 圖片）

當年Franck Lefebvre在愛荷華州一個礦山工作，四位年長的孩子則跟父親同在美國生活，而母親與最年幼的四位孩子就在法國生活，其中包括Mathilde Lefebvre。至於這封信就是來自她本人，她在信中寫道：「我把這瓶中信拋落在大西洋中間，我們將在數天後抵達紐約。如果有人找到這封信，請聯絡列萬（Liévin）的Lefebvre一家。」

相信這封信是由12歲的Mathilde Lefebvre寫的。（ L'Université du Québec à Rimouski 圖片）

雖然Nicolas Beaudry指出找不到任何偽造文書的證據，但他指出，當時在海難發生後，不排除可能有人用舊材料偽造這信件。他稱：「當時的惡作劇非常普遍，因為當時傳媒會發布來自海難的訊息，皆因它們會引起讀者的關注。」

有大學教授質疑「瓶中信」如果從大西洋拋下不會經過紐賓士域省。（網上圖片）

除此之外，有大學教授質疑「瓶中信」如果從大西洋拋下，水流不會經過紐賓士域省：「這不太可能，但並非不可能。」他續表示：「墨西哥灣從北美東部流向歐洲，因此最大可能會在歐洲海岸上。」至於居住在法國南部的J後人acques Lefebvre對信件的真實性存疑，但他還希望這封信是真的：「這的確讓人難以置信。這是我們唯一的一封信，我的祖父沒有寫任何信。」