【魔戒20周年】金像導演彼德積遜親證　披頭四曾在60年代計劃開拍

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-02-25 18:00

由奧斯卡金像導演彼德積遜（Peter Jackson）執導的《魔戒電影三部曲》（The Lord of the Rings），其首部作品《魔戒首部曲：魔戒現身》（The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring）在2001年上映，轉眼間都踏入20周年。當年三部曲好評如潮，更讓導演成為登上奧斯卡最佳導演寶座。可是，相信《魔戒》的粉絲都未必知道，原來這三部曲差點就未能誕生。

《魔戒電影三部曲》的第一集《魔戒首部曲：魔戒現身》在2001年上映，不經不覺已經20周年。（IMDb 圖片）

彼德積遜在1997年與監製Saul Zaentz會面後，獲得了J. R. R. Tolkien《魔戒》的改編權。最初導演與米拉麥克斯影業（Miramax Films）合作製作兩部電影，可是當時電影公司卻迫導演由兩部改成一部。

由於導演彼德積遜不滿「大半的好材料被刪走」而停止製作，米拉麥克斯影業稱所有拍攝成果及劇本都屬於米拉麥克斯影業。導演彼德需要尋找電影工作室合作，於是他展示出當時長達35分鐘的片段，最終吸引了新線影業的關注。

原來製作《魔戒電影三部曲》都經歷了不少風雨。（IMDb 圖片）

當時新線影業監製Robert Shaye看了35分鐘的片段後，與導演聯絡。他認為小說出版三冊，但導演只有兩部作品，故他希望導演能製作三部曲。於是導演彼德積遜聯同Fran Walsh及Philippa Boyens兩名編劇立即創作第三集劇本。

最終新線影業為《魔戒電影三部曲》合共投入了共2.81億美元，由於三部作品同期開拍，主體拍攝在1999年10月11日開始，直到翌年12月22日完成，歷時274日。之後劇組在2000至2004年進行了補拍，而每部電影在上映前還有長達1年的後期製作工程。

導演彼德積遜的《魔戒三部曲》合共獲得17個奧斯卡獎項。（IMDb 圖片）

《魔戒三部曲》合共獲得30項奧斯卡提名，最終奪得17個獎項；至於三集的全球票房合共超過29億美元收入，為新線影業進帳不少。

然而據導演彼德積遜在2014年向外媒《Deadline》披露，原來他幾乎沒有機會開拍《魔戒三部曲》，皆因披頭四樂隊（The Beatles）差點在1960年代開拍《魔戒》，而當時他們更找來美國著名導演史丹利寇比力克（Stanley Kubrick）執導。彼德積遜稱：「我曾與保羅麥卡尼（Paul McCartney）談及此事，他也證實了。傳聞指《魔戒》是在《Help!》後（披頭四的第三部電影）。」

彼德積遜（右）透露披頭四原本想在1960年代開拍《魔戒》。（IMDb 圖片）

當時彼德積遜還列出披頭四將會在《魔戒》飾演的角色，約翰連儂（John Lennon）將飾演咕嚕、保羅麥卡尼將飾演主角佛羅多巴金斯、Ringo Starr將飾演Sam，而George Harrison則會飾演甘道夫。

可是當時《魔戒》作者J. R. R. Tolkien拒絕，而導演史丹利寇比力克也因要拍攝《2001太空漫遊》也婉拒邀請，最終讓披頭四版的《魔戒》未有面世。