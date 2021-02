【魔戒20周年】金像導演彼德積遜親證　披頭四曾在60年代計劃開拍

由奧斯卡金像導演彼德積遜(Peter Jackson)執導的《魔戒電影三部曲》(The Lord of the Rings),其首部作品《魔戒首部曲:魔戒現身》(The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring)在2001年上映,轉眼間都踏入20周年。當年三部曲好評如潮,更讓導演成為登上奧斯卡最佳導演寶座。可是,相信《魔戒》的粉絲都未必知道,原來這三部曲差點就未能誕生。