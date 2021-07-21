「甜筒輝」開新戲《水着女王》　《愛回家》Anita梁茵贏走女主角

曾演出周星馳經典電影《食神》及《喜劇之王》等電影的「甜筒輝」鄭文輝，近年成立製作公司，每年都會投資7位數拍片，而因《愛．回家之開心速遞》「威龍潘金蓮」Anita一角的TVB藝人入屋的梁茵，早前成功贏走「甜筒輝」有份投資的新戲《水着女王》女主角，「甜筒輝」更大讚她表現專業，日後有機會再合作。
除《水着女王》外，鄭文輝都有積極開戲，日前更在深圳開拍動作電影《龍行天下之戰龍決》，由內地演員朱宏、尚如夢主演，香港演員則有陳觀泰和林威，鄭文輝都有表示期待今次拍攝，望獲得觀眾的喜愛。
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