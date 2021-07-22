《燃野少年的天空》柏安妮17歲女兒許恩怡處女作　導演：非她莫屬

內地青春歌舞電影《燃野少年的天空》由張一白執導；韓琰執導，彭昱暢、許恩怡（Natalie）、張宥浩、尹正等人主演，當中許恩怡為80年代混血女神柏安妮（Ann Bridgewater）的女兒，今次更是她首次進軍影圈，接媽媽棒做女影星。



許恩怡今年才17歲。（官方圖片）

許恩怡似足柏安妮：

戲中許恩怡飾演一位追尋自己跳舞夢想的少女小黃，《燃野少年的天空》是她的處女作，現實中的許恩怡3歲便開始學舞，先後接受古典、芭蕾舞、現代舞等舞蹈訓練，小小年紀已完成了所有皇家舞蹈學院的分級和職業考試。除跳舞以外，許恩怡從小接受武術訓練，擅⻑劍術、⻑拳、太極等，2019年更參加了香港演藝學院年度傑出⻘年舞蹈家計劃，不論在武術還是舞蹈上，在多個公開比賽中皆獲得不少獎項，成績優異。許恩怡在學校接受雙語教育，近兩年獲得不少學校學術獎項，是位資優生，可謂面面俱全。

80年代混血女神柏安妮。（電影劇照）

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許恩怡只得17歲已長得亭亭玉立。（官方圖片）

據知許恩怡的經理人為媽媽柏安妮的好朋友Kim Chou，在機緣巧合下肩負起經理人的工作，照顧許恩怡這位世姪女。

而許恩怡真人跟戲中角色如出一徹，跳舞對她來說是愛好，更是夢想的追求，也許在別人眼中她不夠專業，也非職業舞蹈員水準，但她所跳的每一個舞步卻賦予了生命力，一切來得自然，不造作，導演張一白就是看中她那份感覺。

懂得跳舞加武術的許恩怡相信日後會有很多不同機會發展。（許恩怡微博）

導演張一白賞識的説：「我就是擔心由職業舞蹈員來演出不夠自然；所以當我從好友給我看的視頻中，第一眼看見跳蹦蹦跳過欄杆的她，一臉自由自在，活潑的模樣，當下我就決定小黃一角非她莫屬。」

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