【哈利波特】10位資深演員年輕照　死食人反派青澀樣靚過妙麗

《哈利波特》（Harry Potter）系列電影今年正式踏入20周年，當年一眾年輕小演員，如丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）、路拔格連（Rupert Grint）、愛瑪屈臣（Emma Watson）及湯姆費頓（Tom Felton）等都長大成人，而7月31日原來是哈利波特的生日。然而除了這班年輕演員外，其實當年還有一班資深演員，而他們在年輕時同讓非常驚艷，如果《哈利波特》發生在他們的年代，他們絕對是霍格華茲的學生，而非如今的老師或反派。



丹尼爾烈格夫因飾演哈利波特而紅遍全球。（《哈利波特－死神的聖物2》劇照）

《哈利波特》系列之所以能夠風靡全球，除了有賴一眾年輕小演員的精彩演出外，還全靠多位殿堂級的演員、導演及編劇的輔助下，才能成為經典。這班資深演員在《哈利波特》的形象深入影迷腦海，然而大家是否好奇，他們首入影壇時的年輕青澀形象呢？

除了丹尼爾烈格夫、路拔格連及愛瑪屈臣等年輕演員外，還有賴一班資深演員幫助。（《哈利波特—混血王子的背叛》劇照）

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