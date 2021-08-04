《#PTGF出租女友》鄧月平變身「黑寡婦」　程美段3000蚊咀趙善恆

由ToNick成員趙善恆、鄧月平、郭奕芯、張沛樂（沙律）及岑珈其等主演的話題之作《#PTGF出租女友》，電影首條預告及海報出爐，並鐵定9月9日正式上映。



《#PTGF出租女友》將在下月9日上映。（官方海報）

《#PTGF出租女友》由宣布開拍至今，引起不少話題，如今電影首條預告終於出爐，並定在下月9日正式上映。全新預告長近1分鐘，開首率先介紹為何會有「PTGF出租女友」出現，原來一切源自「每一餐飯都有不同人陪我吃，真的令我很Enjoy」，甚至讓她們覺得「錢原來真的可以來得這麼容易」等。

之後鏡頭一轉見到趙善恆問身旁的女子︰「為何她會選擇成為PTGF？」，及後預告出現不少養眼畫面，之後還見到作學生妹打扮的鄧月平在「色情場所」出現，又見到飾演PTGF的程美段與趙善恆激吻，更問到「3000蚊好唔好？」，而鄧月平在預告尾聲更以「黑寡婦」造型出現。