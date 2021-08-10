《魔比煞》導演受訪問誤爆響口　湯哈迪會以「毒魔」身份現身？

由謝拉力圖（Jared Leto）主演的《魔比煞》（Morbius）是SONY影業Marvel角色宇宙（SPUMC）的第三部電影。電影原定在去年7月初上映，可惜受到新冠肺炎疫情影響而五度延期，目前定檔明年1月28日美國上映。近日《魔比煞》導演接受外媒訪問時，意外劇透了Marvel重磅角色原來也有份演出，究竟是哪一位重要角色呢？



電影由謝拉力圖主演，是SONY影業Marvel角色宇宙的第三部電影。（《魔比煞》劇照）

原定在去年7月上映的《魔比煞》，SONY至今公開過2條預告片，除了解謝拉力圖的角色如何變成魔比煞外，預告更曾閃現蜘蛛俠壁畫的畫面。除此之外，在Marvel電影宇宙中飾演禿鷹（Vulture）的Michael Keaton亦會參演《魔比煞》，唯目前未有公布他演出的角色是否正是禿鷹。

《魔比煞》將在明年1月28日美國上映。（《魔比煞》劇照）

雖然暫未知道禿鷹會否在《魔比煞》登場，但執導《魔比煞》的瑞典導演Daniel Espinosa早前接受瑞典傳媒《MovieZine》訪問時，意外「爆響口」洩露了還有另一位重要角色客串電影。當時Daniel Espinosa稱看著寫有演員名單的拍攝行程時，會感到很奇怪：「在每天拍攝前，當你站在片場查看拍攝行程時，你會感到奇怪。因為當你在片場行走時，這看起來就像拍攝瑞典作品，但當你查看每日的拍攝行程時，你會讀到Michael Keaton、謝拉力圖及湯哈迪的名字，這感覺非常酷，而且也讓人興奮。」

瑞典導演Daniel Espinosa意外公布了「毒魔」湯哈迪將會客串演出。（《魔比煞》劇照）

就是導演這一句，意外劇透了由湯哈迪飾演的毒魔原來有份客串《魔比煞》，皆因官方一直都未有公布湯哈迪有份演出《魔比煞》。據《IMDb》顯示，目前的演出陣容有飾演魔比煞的謝拉力圖、飾演魔比煞好友Loxias Crown的Matt Smith、飾演魔比煞未婚妻Martine Bancroft的Adria Arjona、飾演魔比煞導師的Jared Harris、飾演追捕魔比煞的FBI特工的Tyrese Gibson與Al Madrigal。另外，還有在Marvel電影宇宙中飾演禿鷹的Michael Keaton，但他在《魔比煞》的角色仍然未有公布。