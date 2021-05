【毒魔2】血蜘蛛夥神秘反派現真身　Stan Lee驚喜「亮相」首預告

由湯哈迪(Tom Hardy)主演的《毒魔:血戰大屠殺》(Venom: Let There Be Carnage)終於在昨日(5月10日)香港時間晚上約9時公開首條預告,究竟這條全新預告有否跟之前《魔比煞》(Morbius)一樣,與蜘蛛俠有連繫呢?