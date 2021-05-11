【毒魔2】血蜘蛛夥神秘反派現真身　Stan Lee驚喜「亮相」首預告

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-05-11 10:58

由湯哈迪（Tom Hardy）主演的《毒魔：血戰大屠殺》（Venom: Let There Be Carnage）終於在昨日（5月10日）香港時間晚上約9時公開首條預告，究竟這條全新預告有否跟之前《魔比煞》（Morbius）一樣，與蜘蛛俠有連繫呢？

。（官方圖片）

在2018年上映的《毒魔》（Venom），在全球大收超過8億美元（約港幣$62億），而當時電影片尾介紹了由活地夏里遜（Woody Harrelson）飾演的「血蜘蛛」宿主Cletus Kasady，當時他揚言一旦成功逃獄，將會「大肆殺戮」（Carnage），而在長約2分半鐘的預告中，粉絲終於見到「血蜘蛛」的真面目。

在預告開首，見到湯哈迪飾演的Eddie Brock已經與共生體「毒魔」成為好朋友，見到前者在屋內貼上「規則：不准食人」的告示，而窩心的「毒魔」還為Eddie Brock煮早餐。

Eddie Brock與共生體「毒魔」相處非常融洽。（《毒魔：血戰大屠殺》預告擷圖）

之後鏡頭一轉來到晚上，Eddie Brock來到雜貨店購物時，雜貨店的老闆娘「陳太」竟然會與「毒魔」還會打招呼，而後者也非常有禮貌地回應，究竟如今除了「血蜘蛛」宿主Cletus Kasady、Eddie Brock的前未婚妻及「陳太」知道「毒魔」的存在外，還有其他人知道此事嗎？

「Marvel之父」Stan Lee也有「現身」，大家見到雜誌的封面嗎？（《毒魔：血戰大屠殺》預告擷圖）

除此之外，影迷的焦點也落在首次在大銀幕亮相，由活地夏里遜飾演的「血蜘蛛」宿主Cletus Kasady身上。這位角色在預告約1分22秒時，一手把枱上的蜘蛛殺死，是否話中有話，則留待影迷自行判斷。

「血蜘蛛」宿主Cletus Kasady把蜘蛛殺死，這幕是否話中有話？（《毒魔：血戰大屠殺》預告擷圖）

最後，相信大部份粉絲都會留意到一份《號角日報》（Daily Bugle）的出現，這也是對於Marvel漫畫及蜘蛛俠非常經典及重要的報社。當時飾演警探Mulligan的Stephen Graham身上拿著《號角日報》，而頭版的報道就是關於連環殺人狂的「血蜘蛛」宿主Cletus Kasady。

《號角日報》出現，但有影迷指這幕或是屬於過去，皆因預告曾出現網頁版的《號角日報》。（《毒魔：血戰大屠殺》預告擷圖

導演安地索堅斯（Andy Serkis）與《IGN》解構預告時也表示，這是與蜘蛛俠有關連的情節：「毒魔明顯地與Marvel電影宇宙的蜘蛛俠及蜘蛛俠的故事有關連，但在這情況下，我非常重視這個問題，因為這是毒魔的世界，他也有他的故事及世界。當然《號角日報》是致敬位置。」然而有影迷發現，報章的商標設計與Sam Raimi的《蜘蛛俠》系列電影一模一樣，這是否意味著平行時空的出現呢？

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