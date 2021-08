《毒魔:血戰大屠殺》(VENOM 2: LET THERE BE CARNAGE)釋出全新預告,今集主角血蜘蛛自然成為預告重點。由SONY Pictures建構的蜘蛛俠反派宇宙,鎖定走血腥暴力路線,《毒魔》第一集已經令人有驚喜,來到續集,從預告看似乎血腥味未減。

毒魔跟湯哈迪已經難以分離。(《毒魔:血戰大屠殺》預告截圖)

被毒魔操控下,生活兩邊不是人。(《毒魔:血戰大屠殺》預告截圖)

在《毒魔2:血戰大屠殺》全新預告中,見到今集主題先圍繞湯哈迪(Tom Hardy)如何跟毒魔共存,所有事先約法三章的條款都一一被衝擊,生活艱難。而預告中,更透露再未能控制到自己,有可能要被困在「51區」。不過內憂未完,外患就來,上集鋪排由活地夏里遜(Woody Harrelson)飾演的大反派「血蜘蛛」亦已準備爆發。

+ 3

今集的主打反派「血蜘蛛」是漫畫中的經典角色,活地夏里遜飾演的Cletus Kasady,是一名連環殺人犯,他同樣透過共生體,令自己逃離死刑,並且成為獄中最可怕的新生物。而第一次約見湯哈迪,更突然咬對方一口,無形中將毒魔的血液吸入體內,與自己的血液產生融和,正式進化成血蜘蛛。