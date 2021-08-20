尚氣｜網傳劉思慕Twitter打動獲角色　Marvel總裁Kevin Feige否認

Marvel超級英雄片《尚氣與十環傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）日在洛杉磯舉行首映禮，20日香港時間凌晨1點舉行記者會，Marvel Studios總裁Kevin Feige以及一眾主演劉思慕（Simu Liu）、Awkwafina、張夢兒等人都有現身，唯不見梁朝偉、陳法拉以及楊紫瓊。



《尚氣與十環幫傳奇》日前在洛杉磯舉行首映禮。（Getty Images）

在《尚氣與十環幫傳奇》記者會中，問到劉思慕是否真的是因為2018年在Twitter上標記Marvel而獲得到「尚氣」一角？就連主人翁劉思慕都表示非常好奇，轉身望後Kevin Feige問：「這是個很好的問題，我不知道，我也好想知道，或許Marvel有看到？」誰料Kevin Feige直言：「我沒有看到你的Tweet。」全場即時爆笑！

Kevin Feige終於正面回應劉思慕在Twitter「求演」尚氣一角之事。（Getty Images）

不過Kevin Feige後來補充：「不幸地我不是因為看到你的Tweet，是因為你的能力、演技，當中有好多原因令我想將尚氣帶入MCU之中。」而且Kevin Feige都曾講到劉思慕非常有熱情且散發著「尚氣」的特質。

及後劉思慕都有講到：「拍攝的每一天都好開心，首次試鏡時真的感到從未想過會成為MCU的一部分，跟大家都有很好的化學作用，畫面很漂亮，還有跟梁朝偉合作，真的好想大家快點看戲，去認識一下張夢兒。」

張夢兒在戲中飾演尚氣關係疏遠的姐姐或是妹妹，是文武（梁朝偉 飾）的女兒。（Getty Images）

張夢兒在記者會上都有提及：「今次是我首次拍戲，很開心跟大家工作，我時常在片場問問題、寫筆記，真的學習到很多，而且背後的替身組、化妝組都十分幫忙，記得有一場戲劇組跟我說『一會兒會有一點水和風』，倒數3、2、1後，超大風加勁多水倒過來，喊Cut後化妝組即時再幫我重新上妝。」

點擊睇更多陳法拉靚相：