殘奧2020：鳳凰展翅｜法國跑手3歲被斬斷腳　發奮跑步逃離厄運

近日Netflix上架一套有關殘疾運動員的紀錄片《殘奧2020：鳳凰展翅》（Rising Phoenix），戲中介紹了不少患先天性缺陷、後天患病或遇上意外令到要截肢而需要坐輪椅的殘疾運動員，他們一一靠着刻苦的訓練和努力，登上人生的高峯，踏上殘奧的頒獎台。



《殘奧2020：鳳凰展翅》現已上架，戲中介紹了多位殘疾運動員。（官方圖片）

以前的年代有講到到生下殘疾的孩子是種詛咒，所以鄉村地區的人會選擇將殘疾孩子丟掉。而當初舉辦殘奧的原因其實包含了，「希望改變世人對殘疾人的核版印象」，因為不少殘疾人跟正常人有別，所以在學校或社會層面上都會被人欺負、打壓或歧視，當中法國短跑及跳遠選手Jean-Baptiste Alaize就提到是運動拯救了他。

Jean-Baptiste Alaize發誓要跑得夠快，跳得夠遠。（影片擷圖）

Jean-Baptiste Alaize在戲中提及選擇跳遠是希望逃離不幸，擁有飛翔的感覺，因為在他成長的過程中目睹十分恐怖的事，就像是一場噩夢一直纏繞着他，雖然他有嘗試努力忘記過去並開展新生活，但卻難以擺脫這場陰影。

Jean-Baptiste Alaize是跑步好手，後跑得快的背後原因令人痛心。（Getty Images）

他是1993年布隆迪內戰的倖存者，他講到當時胡圖人想要消滅圖西族所有擁有生育能力的家庭，所以殺死了婦女和兒童，他當時僅得3歲，完全不明白為甚麼會發生這樣的事。

Jean-Baptiste Alaize曾被斬殺，幸好大難不死。（影片擷圖）

Jean-Baptiste Alaize更是殘奧跳遠運動上，金牌得主。（Getty Images）

Jean-Baptiste Alaize形容他跟媽媽奮力逃跑想避開兇手，但就因為跑得不夠快，「腳被斬了4刀失去了一隻腳，膊頭、後腦、後背均被斬了一刀，還要眼睜睜看着媽媽被斬殺，最終在醫院昏迷了4、5天才醒來，整個人大出血卻大難不死，及後在孤兒院長大。」這樣的經歷至今仍歷歷在目，就如昨日發生的事一樣。而自此，他對自己說︰「以後要跑得夠快！」最終他在2008年的100米及200米奪得銅牌、2009年100米奪得銀牌、2010年的100米奪得銅牌。

Beatrice Vio在11歲前仍是以正常人生活．（影片擷圖）

事實上每位殘奧運動員的背後都有自己的故事，藉此來突破殘疾的障礙，渴望能實現夢想，即使他人認定自己不會成功，但仍然要努力向前及生活。

就如戲中另一位女主人翁，Beatrice Vio在11歲前仍是以正常人生活，突然在11歲前不幸患上腦膜炎，要靠截去雙手前臂和一對腳才能保命，在她大致康復後再次披上劍擊服，開始了輪椅劍擊的生活，更在2016年巴西里約奧運對戰中國選手時，後腦袋不慎被對方擊中，稍作治療後再以大比數擊敗對方獲得金牌，她更即時大叫解壓且流淚，最終完成了自己的夢想。