尚氣倫敦首映｜陳法拉白色低胸長裙搶鏡　自爆未知角色要打已簽約

Marvel首套華裔超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）今早（27/8）於英國倫敦舉行首映禮，男、女主角劉思慕（Simu Liu）、Awkwafina、陳法拉、楊紫瓊、黃凱旋（《奇異博士》角色「王」）都有現身接受訪問。



《尚氣與十環幫傳奇》今日在英國倫敦舉行首映禮。（Getty Images）

陳法拉接受訪問時講到：「一開始並沒有收到劇本，都是從眾人口中聽來，當我接下角色時，仍不知道角色要做些甚麼，不知道要不要拍打戲或者參與訓練，我只是簽下我的名字並說『好的，我會拍』。當我到達現場他們才告訴我要正式開始訓練，訓練到第二日，我（全身都）已經好痛，思慕在戳我，我都在大叫，叫他不要碰我，我們都在垂死的邊緣，但一切都非常值得，因為煞青當日都能看到電影美妙之處，武術配合上電影的魔法，我們的確製造出一套極好的動作電影，十分期待觀眾能夠欣賞這套電影。」

陳法拉接受外媒訪問表情多多，好可愛。（Getty Images）

提及在戲中的家人如丈夫徐文武（梁朝偉 飾）、兒子徐尚氣（劉思慕 飾）以及女兒徐夏靈（張夢兒 飾）等等，法拉講到：「其實文武不是反派，我覺得他只是一個十分崩緊的爸爸但帶着愛，耗盡時間去尋找答案。我十分喜歡戲中的所有角色，覺得所有家庭都會跟這個故事產生共鳴，因為無人完美，更無一個家庭是完美的，我們都會盡力去解決問題，其實都是我們相愛的感情紐帶，大家都會明白。」

陳法拉的角色為映麗，是楊紫瓊的姐姐、文武的妻子、尚氣和夏靈的媽媽，更是大羅的守護者。（電影劇照）

尚氣｜陳法拉低胸露背現身首映 難忘首演媽媽角色︰後來有了女兒

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陳法拉提及跟劉思慕和張夢兒成為了好朋友。（Getty Images）

最後記者問到不少Marvel電影都會拍續集，及後還有沒有機會可以見到法拉的角色時，她笑言：「天啊，我只想大家可以再一齊玩，我喜歡這個陣容，喜歡思慕、Tony（梁朝偉）、夢兒，我們成為了很親近的朋友，特別是思慕和夢兒，因為我飾演他們的媽媽，但其實我們年紀差不多，所以都會經常出去玩或是玩桌上遊戲、一起煮飯，我們真的很愛錫大家，要是將來大家再拍另一齣戲，我們的化學作用一定會翻倍上升。」

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