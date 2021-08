尚氣倫敦首映｜陳法拉白色低胸長裙搶鏡　自爆未知角色要打已簽約

Marvel首套華裔超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)今早(27/8)於英國倫敦舉行首映禮,男、女主角劉思慕(Simu Liu)、Awkwafina、陳法拉、楊紫瓊、黃凱旋(《奇異博士》角色「王」)都有現身接受訪問。



《尚氣與十環幫傳奇》今日在英國倫敦舉行首映禮。(Getty Images)

陳法拉接受訪問時講到:「一開始並沒有收到劇本,都是從眾人口中聽來,當我接下角色時,仍不知道角色要做些甚麼,不知道要不要拍打戲或者參與訓練,我只是簽下我的名字並說『好的,我會拍』。當我到達現場他們才告訴我要正式開始訓練,訓練到第二日,我(全身都)已經好痛,思慕在戳我,我都在大叫,叫他不要碰我,我們都在垂死的邊緣,但一切都非常值得,因為煞青當日都能看到電影美妙之處,武術配合上電影的魔法,我們的確製造出一套極好的動作電影,十分期待觀眾能夠欣賞這套電影。」

陳法拉接受外媒訪問表情多多,好可愛。(Getty Images)

提及在戲中的家人如丈夫徐文武(梁朝偉 飾)、兒子徐尚氣(劉思慕 飾)以及女兒徐夏靈(張夢兒 飾)等等,法拉講到:「其實文武不是反派,我覺得他只是一個十分崩緊的爸爸但帶着愛,耗盡時間去尋找答案。我十分喜歡戲中的所有角色,覺得所有家庭都會跟這個故事產生共鳴,因為無人完美,更無一個家庭是完美的,我們都會盡力去解決問題,其實都是我們相愛的感情紐帶,大家都會明白。」

陳法拉的角色為映麗,是楊紫瓊的姐姐、文武的妻子、尚氣和夏靈的媽媽,更是大羅的守護者。(電影劇照)

尚氣|陳法拉低胸露背現身首映 難忘首演媽媽角色︰後來有了女兒

+ 6

陳法拉提及跟劉思慕和張夢兒成為了好朋友。(Getty Images)

最後記者問到不少Marvel電影都會拍續集,及後還有沒有機會可以見到法拉的角色時,她笑言:「天啊,我只想大家可以再一齊玩,我喜歡這個陣容,喜歡思慕、Tony(梁朝偉)、夢兒,我們成為了很親近的朋友,特別是思慕和夢兒,因為我飾演他們的媽媽,但其實我們年紀差不多,所以都會經常出去玩或是玩桌上遊戲、一起煮飯,我們真的很愛錫大家,要是將來大家再拍另一齣戲,我們的化學作用一定會翻倍上升。」

點擊睇更多陳法拉靚相: