蟻俠3｜可愛囡囡Cassie Lang成年版密密健身　減走肥腩大曬腹肌

Marvel超級英雄片《蟻俠3》(Ant-Man and the Wasp: Quantumania)由保羅活特(Paul Rudd)演出「蟻俠」、伊雲祖蓮莉莉(Evangeline Lilly)出演「黃蜂女」、主演更包括Michael Douglas、米雪菲花(Michelle Pfeiffer)、Kathryn Newton以及「征服者康」(Kang the Conqueror)Jonathan Majors等人主演,電影將於2023年2月上映。



《蟻俠3》將於2023年2月上映。(電影劇照)

《蟻俠》頭兩集都講到史葛凌(保羅活特 飾)有個可愛囡囡Cassie Lang,跟爸爸有着很好的感情,而且飾演Cassie Lang的Abby Ryder Fortson本身就很可愛,有着一副洋娃娃的外表,更曾於2019年入選外媒《The Hollywood Reporter》「頭30位少於18歲的演員」名單,的確不可少覷。

Abby Ryder Fortson在頭兩集《蟻俠》中飾演Cassie Lang,蟻俠的囡囡。(電影劇照)

而來到《蟻俠3》Cassie Lang終於長大了,交由《POKÉMON神探Pikachu》的Kathryn Newton接棒演出成年版,今年才24歲的Kathryn Newton曾演出《午夜再三來嚇》、《不得鳥小姐》、《廣告牌殺人事件》、《反啪啪同盟》等電影,加上她同樣外表甜美,IG上有超過151萬追蹤者。

2019年9月中Kathryn Newton似乎都有肚腩。(Kathryn Newton IG)

Kathryn Newton於2019年上傳的照片中,似乎未修身有個小肚腩,間中都有見到她外出打高爾夫球。去到2020年似乎略顯纖瘦,直到今年8月8日Kathryn Newton上傳的露腰照仍未見腹肌,不過就在今日(26/8)Kathryn Newton上傳兩張背景在健身室中的新照以及限時動態,而且腹肌都十分明顯,顯出腰形,相信落了很大的苦功,未知是否為《蟻俠3》做好準備。

