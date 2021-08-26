蟻俠3｜可愛囡囡Cassie Lang成年版密密健身　減走肥腩大曬腹肌

撰文：沈洛嘉
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Marvel超級英雄片《蟻俠3》（Ant-Man and the Wasp: Quantumania）由保羅活特（Paul Rudd）演出「蟻俠」、伊雲祖蓮莉莉（Evangeline Lilly）出演「黃蜂女」、主演更包括Michael Douglas、米雪菲花（Michelle Pfeiffer）、Kathryn Newton以及「征服者康」（Kang the Conqueror）Jonathan Majors等人主演，電影將於2023年2月上映。

《蟻俠3》將於2023年2月上映。（電影劇照）

《蟻俠》頭兩集都講到史葛凌（保羅活特　飾）有個可愛囡囡Cassie Lang，跟爸爸有着很好的感情，而且飾演Cassie Lang的Abby Ryder Fortson本身就很可愛，有着一副洋娃娃的外表，更曾於2019年入選外媒《The Hollywood Reporter》「頭30位少於18歲的演員」名單，的確不可少覷。

Abby Ryder Fortson在頭兩集《蟻俠》中飾演Cassie Lang，蟻俠的囡囡。（電影劇照）

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而來到《蟻俠3》Cassie Lang終於長大了，交由《POKÉMON神探Pikachu》的Kathryn Newton接棒演出成年版，今年才24歲的Kathryn Newton曾演出《午夜再三來嚇》、《不得鳥小姐》、《廣告牌殺人事件》、《反啪啪同盟》等電影，加上她同樣外表甜美，IG上有超過151萬追蹤者。

2019年9月中Kathryn Newton似乎都有肚腩。（Kathryn Newton IG）

Kathryn Newton於2019年上傳的照片中，似乎未修身有個小肚腩，間中都有見到她外出打高爾夫球。去到2020年似乎略顯纖瘦，直到今年8月8日Kathryn Newton上傳的露腰照仍未見腹肌，不過就在今日（26/8）Kathryn Newton上傳兩張背景在健身室中的新照以及限時動態，而且腹肌都十分明顯，顯出腰形，相信落了很大的苦功，未知是否為《蟻俠3》做好準備。

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《蟻俠3》將會由Kathryn Newton飾演成年版Cassie Lang。（官方圖片）
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