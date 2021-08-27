奇異博士2｜外媒爆將加入Fox角色控制紅女巫　「X教授」呼聲最高

Marvel超級英雄片《蜘蛛俠：不戰無歸》、影集《Loki》打開多元宇宙，自《WandaVision》起已有傳言指出會有霍士Fox MCU中的角色現身，現時似乎會推遲到在《奇異博士2》中現身。



《奇異博士2》將於2022年3月25日北美上映。（Marvel）

外媒《Moviescope》和《That Hashtag Show》指出該角色會是「X教授」，至是柏德烈史釗活（Patrick Stewart）還是占士麥艾禾（James McAvoy）的版本則未能定奪，有指他將會跟「紅女巫」伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）上演一場精彩的打戲。另有指紅女巫將會是《奇異博士2》的大反派，更會跟「奇異博士」班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）、「王」黃凱旋、Peggy Carter等多人對戰。

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奇異博士正式接任成日蜘蛛俠新任「導師」。（電影劇照）

據知由於「奇異博士」在《蜘蛛俠：不戰無歸》中誤啟多元宇宙，奇異博士對時間寶石持續研究，過程中受到一位由朋友變成敵人的角色的阻礙，導致他釋放出難以形容的邪惡力量，電影將於2022年3月25日北美上映。