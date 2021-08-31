尚氣｜Tony Stark被綁架關梁朝偉事　鐵甲奇俠現身預告助陣開戰？

Marvel首套華裔超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）將於9月2日香港上映，不少影迷已經等不及想睇到香港代表梁朝偉、陳法拉以及元華的演出！



梁朝偉跟陳法拉會有對打畫面。（《尚氣與十環傳奇》幕後花絮）

據知《尚氣與十環幫傳奇》將會加入大量武術元素，Marvel總裁Kevin Feige曾經講到自己很想將「尚氣」和「十環幫」的故事帶進MCU，而其實「十環幫」早已在《鐵甲奇俠》（Ironman）中出現，戲中將他綁架走的神秘組織正是「十環幫」，再者Tony Stark一直都有為其提供武器，所以「十環幫」首領徐文武（梁朝偉 飾）跟Tony Stark有莫大關聯！

鐵甲奇俠出現在《尚氣》預告中。（影片擷圖）

官方今早（31/8）公開了一條《尚氣與十環幫傳奇》新的港版預告，畫面中出現了雷神的槌、鐵甲奇俠、變形俠醫等經典角色，未知是否在正片中都會出現。

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網上流傳一張圖片，先講到《鐵甲奇俠》中Tony Stark被綁架時，背後有一面旗幟畫有十環的標記。而另一張圖片則是一個人的後腦袋，他正在透過熒幕在看Tony Stark被處決的畫面，而該名男子正是梁朝偉。

早前曾講到徐文武獲得十環後，擁有長生不老的能力，所以他一直以來都在壯大十環幫，成為一方霸主。

有指文武一直在背後觀察着不同的事發生。（網上圖片）

徐文武的兒子尚氣（劉思慕 飾）雖然自小被組織特訓，但就因為跟爸爸的理念不同，選擇離開了十環幫和家人，希望過上一般人平靜的生活，但最終還是被爸爸找到，並要求他返回十環幫協助自己一起打理組織。

梁朝偉的時代橫跨古代至今。（劇照）