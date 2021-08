尚氣｜Tony Stark被綁架關梁朝偉事　鐵甲奇俠現身預告助陣開戰？

Marvel首套華裔超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)將於9月2日香港上映,不少影迷已經等不及想睇到香港代表梁朝偉、陳法拉以及元華的演出!



梁朝偉跟陳法拉會有對打畫面。(《尚氣與十環傳奇》幕後花絮)

據知《尚氣與十環幫傳奇》將會加入大量武術元素,Marvel總裁Kevin Feige曾經講到自己很想將「尚氣」和「十環幫」的故事帶進MCU,而其實「十環幫」早已在《鐵甲奇俠》(Ironman)中出現,戲中將他綁架走的神秘組織正是「十環幫」,再者Tony Stark一直都有為其提供武器,所以「十環幫」首領徐文武(梁朝偉 飾)跟Tony Stark有莫大關聯!

鐵甲奇俠出現在《尚氣》預告中。(影片擷圖)

官方今早(31/8)公開了一條《尚氣與十環幫傳奇》新的港版預告,畫面中出現了雷神的槌、鐵甲奇俠、變形俠醫等經典角色,未知是否在正片中都會出現。

網上流傳一張圖片,先講到《鐵甲奇俠》中Tony Stark被綁架時,背後有一面旗幟畫有十環的標記。而另一張圖片則是一個人的後腦袋,他正在透過熒幕在看Tony Stark被處決的畫面,而該名男子正是梁朝偉。

早前曾講到徐文武獲得十環後,擁有長生不老的能力,所以他一直以來都在壯大十環幫,成為一方霸主。

有指文武一直在背後觀察着不同的事發生。(網上圖片)

徐文武的兒子尚氣(劉思慕 飾)雖然自小被組織特訓,但就因為跟爸爸的理念不同,選擇離開了十環幫和家人,希望過上一般人平靜的生活,但最終還是被爸爸找到,並要求他返回十環幫協助自己一起打理組織。

梁朝偉的時代橫跨古代至今。(劇照)