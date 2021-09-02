《#PTGF出租女友》新預告展示多個性感造型　鄧月平床上激戰恆仔

由新導演鄭峰嵐編劇兼執導的獵奇式輕喜劇電影《#PTGF出租女友》，原定在本月9日上映，然而電影公司有見中秋節檔期上映更佳，於是決定延至本月22日上映，更公開了出全新官方宣傳片。



《#PTGF出租女友》近日推出最新官方宣預告。（《#PTGF出租女友》預告擷圖）

在新公開的官方宣傳片中，有包括市民街訪對「ptgf」的看法，同時也向觀眾介紹了電影內的10位「ptgf」，其中包括鄧月平、秦楚瀅（娜美）、程美段、張沛樂（沙律）、郭奕芯（Ashina）及馬俊怡（Rose Ma）；另有從招募選出的新演員葉俙賢（Amber）、素凱琳（Erena）、曾嘉晴（Angel）和陳莉寶。

除此之外，宣傳片還展示了10位女角各有不同性格，除了Rose Ma、Ashina和陳莉寶打扮性感外，飾演ptgf好姊妹的鄧月平和娜美有學生造型上陣，還被老師問「可唔可以介紹一下咩叫打飛機加800？」一語篤爆兩人身份。

鄧月平和娜美在戲中是學生。（《#PTGF出租女友》預告擷圖）

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另外，她們又以cosplay造型在黑夜的街頭現身，鄧月平以黑寡婦造型示人，她路經街頭時更偶遇男主角趙善恆；而娜美則扮小丑女，原來兩人cosplay做私影供龍友拍照。