《長江7號》周星馳指明要佢反串　24歲徐嬌曬高清大頭素顏照

由周星馳自導自演的經典電影《長江7號》已經上映13年，最令人印象深刻便是星爺出招要戲中小朋友反串，當中飾演他「兒子」的徐嬌已11歲，不過剪起短髮，加上有點污糟的裝扮頓時令她看上起來十分男仔頭！



Netflix都有得睇《長江7號》！（劇照）

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當年徐嬌拍電影時才9歲，兩年後電影終於上映，後來她更跟星爺的星輝公司簽訂長達8年的合約，外界有傳兩人已結為乾父女，但都有報導指出兩人未有正式上契。

曾傳出周星馳和徐嬌已結為乾父女。（ VCG）

現時徐嬌已經24歲亭亭玉立，簡直愈大愈靚女，她不時都會在微博上公開近照，早前她更大方公開素顏自拍照，皮膚程度好到亮麗兼有光澤，完全想像不到她就是當年的周小狄。

不過她則搞笑寫下「徐．鼻樑一顆痘．嬌」，原來是她不滿意自己鼻樑長了一顆痘痘，但其實看起來一點都不明顯，加上她還很後生，相信痘印很快就會變淡。