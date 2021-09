《尚氣》陳法拉梁朝偉結婚照曝光　對比二人真實結婚相更傳統

Marvel首套華裔超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)由梁朝偉、劉思慕(Simu Liu)、陳法拉、Awkwafina、張夢兒、Florian Munteanu、楊紫瓊以及元華等人主演,電影將於明日(2/9)香港上映。



難得見到梁朝偉古裝的打扮。(影片擷圖)

日前Marvel再公布一條《尚氣》特輯,當中有不少戲內戲外的畫面,有梁朝偉古裝打扮的畫面、梁朝偉和劉思慕對談、更有梁朝偉和陳法拉影結婚相一幕!

陳法拉在戲中飾演映麗,為大羅的守護者,後來跟徐文武(梁朝偉 飾)戀上,並誕下大仔徐尚氣(劉思慕 飾)以及細女徐夏靈(張夢兒 飾)。特輯中快閃了一幕映麗和徐文武的婚照,後方有紅葉和瀑布營造的假背景,好有那些年的影樓感覺。而法拉則梳起一個髮髻在頭上,插上大紅花點綴,身穿大紅裙褂,右手戴有龍鳳鈪及金戒指,手持紅色花球並搭在梁朝偉的手上,兩人微笑對望,十分甜密。不過就有網民指出造型相當傳統。

梁朝偉好有型。(影片擷圖)

另外在特輯中,劉思慕表示:「每當我跟家人說要拍攝時,他們都會問我同樣的問題『你今天有跟梁朝偉和楊紫瓊一起工作嗎?』他們兩人就是傳奇人物。」似乎家人更關心兩位巨星的動向。

點擊睇陳法拉結婚照:

點擊睇梁朝偉、劉嘉玲結婚照: