《尚氣》陳法拉梁朝偉結婚照曝光　對比二人真實結婚相更傳統

Marvel首套華裔超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）由梁朝偉、劉思慕（Simu Liu）、陳法拉、Awkwafina、張夢兒、Florian Munteanu、楊紫瓊以及元華等人主演，電影將於明日（2/9）香港上映。



難得見到梁朝偉古裝的打扮。（影片擷圖）

日前Marvel再公布一條《尚氣》特輯，當中有不少戲內戲外的畫面，有梁朝偉古裝打扮的畫面、梁朝偉和劉思慕對談、更有梁朝偉和陳法拉影結婚相一幕！

陳法拉在戲中飾演映麗，為大羅的守護者，後來跟徐文武（梁朝偉 飾）戀上，並誕下大仔徐尚氣（劉思慕 飾）以及細女徐夏靈（張夢兒 飾）。特輯中快閃了一幕映麗和徐文武的婚照，後方有紅葉和瀑布營造的假背景，好有那些年的影樓感覺。而法拉則梳起一個髮髻在頭上，插上大紅花點綴，身穿大紅裙褂，右手戴有龍鳳鈪及金戒指，手持紅色花球並搭在梁朝偉的手上，兩人微笑對望，十分甜密。不過就有網民指出造型相當傳統。

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梁朝偉好有型。（影片擷圖）

另外在特輯中，劉思慕表示：「每當我跟家人說要拍攝時，他們都會問我同樣的問題『你今天有跟梁朝偉和楊紫瓊一起工作嗎？』他們兩人就是傳奇人物。」似乎家人更關心兩位巨星的動向。

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