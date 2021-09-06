王家衛首項電影NFT作品　《花樣年華》首日拍攝絕密劇情曝光

蘇富比今年六月在倫敦現當代藝術晚拍完結後宣布，殿堂級國際導演王家衛將在十月與香港蘇富比現代藝術拍賣重磅聯乘，並放映由王導製作的預告短片，消息一出，旋即引來收藏家與影迷哄動。這次活動詳情正式揭曉，並將以三重鉅獻之形式亮相秋拍，讓王家衛分別以藝術家、收藏家及策展人身份，策展人身份，與蘇富比成就此次史無前例的跨界合作。



《花樣年華 – 一剎那》將公開《花樣年華》首天拍攝的絕密劇情。（官方圖片）

現代藝術晚拍將呈獻兩項與王家衛電影相關拍品，第一項是由王導創作的首件NFT（非同質化代幣）作品，此作亦將成為首項在國際拍賣行隆重登場的亞洲電影NFT。王導為本作取名《花樣年華 – 一剎那》，呈獻2000年勇奪第五十三屆康城影展「最佳男主角」與「最佳藝術成就」兩項大獎的電影鉅作《花樣年華》首天拍攝的絕密劇情。

王家衛憑藉《春光乍洩》獲頒第五十屆康城影展「最佳導演」大獎，成為首位華人獲此殊榮。（官方圖片）

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王家衛更特意為本作撰文，回顧此關鍵時刻的心路歷程：「創作往往來自一念。一個念頭有九十剎那，一剎那有九百生滅。《花樣年華》的一念何來？難說。可以確定的是，1999年2月13日是我將這一念頭付諸行動的第一天。每部電影拍攝的首日，等同與夢中人的第一次約會；既驚且喜，如履薄冰。開弓沒有回頭箭。 二十年過去了，這支箭還在飛著。

今天，借去中心化數字技術，我們將這意義非凡的一天，以一種嶄新的形式去保存，去展示。在區塊鏈的世界裡，歲月不老。願未來更多人去體會，去追尋，那靈光乍現的剎那。」

王家衛特意為撰文，回顧創作《花樣年華》這關鍵時刻的心路歷程。（官方圖片）

另外，張國榮在《春光乍洩》中飾演何寶榮，他在戲中身穿皮衣的形象，更堪稱影壇經典。此件皮衣自1997年電影拍攝完畢後，一直珍藏於「澤東庫藏」，歷經近四分一世紀，依然完好如初，如今重現公眾面前，意義非凡。正如王家衛所說：「張國榮第一次穿上這件皮衣，是在阿根廷。造型的時候他習慣站在鏡前，我剛好站在他背後。演員登場前都會照鏡子，因為要以最完美的扮相面向觀眾。張國榮也是一樣。觀眾看到的是他永遠迷人的正面，我更喜歡繞到他背後，偶爾會看到煙花後的落寞——這是我在和他合作多年後的發現。」短片《傷心探戈－黃皮衣》將在蘇富比社交媒體上發布，粉絲可以重溫張國榮在銀幕上的風姿。

短片《傷心探戈－黃皮衣》將在蘇富比社交媒體上發布，粉絲可以重溫張國榮在銀幕上的風姿。。（官方圖片）

緊接現代藝術晚拍，蘇富比將在10月10日「現代藝術日拍」之前，舉行「澤東庫藏」拍賣專場，以紀念王家衛導演成立「澤東電影」三十周年。王導以其收藏家的身份，精心挑選30件有關他的電影珍藏。

最後，王導更將史無前例以其獨步全球的美學語言，以策展人身份詮釋並演繹來自本季晚拍的兩位東西方大師鉅作。如此聯乘模式，在全球拍場均前所未見，完美結合王家衛導演的電影時空及現代藝術大師的創作背景，影壇大師的先鋒視覺與藝壇巨匠的現代美學，將擦出超乎想像的火花，更多詳情將於日內公布。