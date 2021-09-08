王者世家｜首波影評出爐爛番茄滿分　外媒激讚韋史密夫有力封影帝

華納（Warner Bros.）網球傳記劇情片《王者世家》（King Richard）改編自真人真事，由韋史密夫（Will Smith）主演，Saniyya Sidney以及Demi Singleton將會飾演他的女兒「大威」及「細威」，電影將於11月19日上映兼與HBO Max同步上架。
電影講述頑強的父親Richard Williams（韋史密夫 飾）如何將兩位女兒Venus Williams以及Serena Williams培養成體壇史上最有天賦的網球巨星，同時從此改變網球這項運動。據知首批外媒給出不少好評，爛番茄更獲得100%滿分的好成績。
外媒《Variety》指出韋史密夫現時就似當年珊迪娜布洛演出《守護有心人》一樣有優勢，她同樣是憑該體育傳記片拿下奧斯卡影后，剛好韋史密夫人生首個奧斯卡提名同樣來2001年自運動傳記劇情片《拳王阿里》。
《Variety》影評人Peter Debruge給出100分滿分的80分，「Zach Baylin撰寫的劇本就是好在劇情頗為熟悉，但幾乎沒有一個細節是老套乏味的。」
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《Playlist》影評人同樣給出高75分高分並寫下「主創慶幸擁有韋史密夫與Aunjanue Ellis的演出，以及這個出色的故事，讓電影總能在最重要的時候抓住觀眾的注意力。」而《The Hollywood Reporter》影評人Stephen Farber給出70分，雖然他講到這不是一部完美的作品，但就擁有鮮明的主題與角色刻畫，加上演員們突出的表演令電影很吸引人。」
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