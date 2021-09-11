《閃電俠》童星去年猝死　報告證吸過量藥物16歲受毒癮及精神困擾

DC劇集《閃電俠》中飾演Barry Allen小時候的童星Logan Williams，於2020年4月在加拿大突然離世，年僅16歲，當時有講到懷疑他吸毒過量去世。
近日根據外媒《NBC》獲得的一份報告副本，紀錄了Logan Williams的死因，由於當事人攝入過量的芬太尼，導致他急性藥物中毒而意外死亡。據知Logan Williams從13歲起開始吸食大麻，他的媽媽曾於2020年5月對《New York Post》都有提及此事，更表示羅根一直覺得很羞愧，不願公開事件，同是產生巨大的心理壓力而造成惡性循環，令他不斷地接觸更強勁的毒品，所以在他13歲到16歲期間，他一直都在跟毒癮和精神問題進行鬥爭。
Logan Williams的媽媽表示，當發現兒子吸毒後，她一直試圖提供幫助，將房子抵押後送他到美國的治療中心，她：「我做了一個媽媽能做的一切，只是給他戴上扣上手銬來確保他的安全，他的死不會白費，還能幫助到很多人。」她意指希望提高人們對該些藥物的認識，並能對青少年作出警剔。
蜘蛛俠不戰無歸｜再有絕密片場影片流出 證實安德魯加菲有份參演路蘭新戲「原子彈之父」斥資7億港元 有望再攜手Cillian Murphy獨家專訪｜元華拍《尚氣》為滿足阿仔 「暫不接工作等孫仔出世」《狂野時速》雲迪素休息期冇節制 身材暴走驚現大肚腩尚氣｜還原《山海經》奇珍異獸 超可愛Morris真身原來叫「帝江」沙丘瀚戰｜添麥菲查洛美科幻家族鬥爭 入場前必讀角色背景大解構《尚氣》票房報捷劉思慕吐氣提曾被嘲諷 網民唔賣帳︰成功靠父幹22世紀殺人網絡4｜華納狂製18萬個預告版本 見奇洛李維斯睇緣份