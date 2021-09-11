《閃電俠》童星去年猝死　報告證吸過量藥物16歲受毒癮及精神困擾

DC劇集《閃電俠》中飾演Barry Allen小時候的童星Logan Williams，於2020年4月在加拿大突然離世，年僅16歲，當時有講到懷疑他吸毒過量去世。



DC劇集《閃電俠》童星Logan Williams年僅16歲離世。（劇照）

近日根據外媒《NBC》獲得的一份報告副本，紀錄了Logan Williams的死因，由於當事人攝入過量的芬太尼，導致他急性藥物中毒而意外死亡。據知Logan Williams從13歲起開始吸食大麻，他的媽媽曾於2020年5月對《New York Post》都有提及此事，更表示羅根一直覺得很羞愧，不願公開事件，同是產生巨大的心理壓力而造成惡性循環，令他不斷地接觸更強勁的毒品，所以在他13歲到16歲期間，他一直都在跟毒癮和精神問題進行鬥爭。

Logan Williams曾在《閃電俠》中飾演Barry Allen的童年。（劇照）

Logan Williams的媽媽表示，當發現兒子吸毒後，她一直試圖提供幫助，將房子抵押後送他到美國的治療中心，她：「我做了一個媽媽能做的一切，只是給他戴上扣上手銬來確保他的安全，他的死不會白費，還能幫助到很多人。」她意指希望提高人們對該些藥物的認識，並能對青少年作出警剔。