《尚氣》票房報捷劉思慕吐氣提曾被嘲諷　網民唔賣帳︰成功靠父幹

Marvel首套華裔超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）由梁朝偉、劉思慕（Simu Liu）、陳法拉、Awkwafina、張夢兒、Florian Munteanu、楊紫瓊以及元華等人主演，電影上映口碑不錯，票房已斬獲約1.5億美元（約11.6億港元）。



《尚氣與十環幫傳奇》票房已斬獲約1.5億美元（約116億港元）。（《尚氣與十環幫傳奇》劇照）

事實上不少影迷在電影未上畫前，都講明唔會睇《尚氣》，並且覺得《尚氣》一點都不吸引，但就《尚氣》上映後，口碑良好，且不少人因為梁朝偉而紛紛入場，所以成績節節上升。

日前男主角劉思慕（Simu Liu），似乎覺得終於為自己爭返口氣，吐氣揚眉，直接在個人IG上傳一張舊照，並寫下：「Me laughing at the people who thought we’d flop.（我在嘲笑那些曾認為我們會失敗的人。）」

有網民表明劉思慕此舉似乎有「狐假虎威」之疑，因為大家入場最想看到的是梁朝偉，而非劉思慕本人，更笑言指他「成功靠父幹」，為人小器，等到電影成功便即時出來邀功，兼向曾嘲笑他的人反擊。

雖然如此，但亦有不少網民留言撐他︰「無視那些人就好了」、「誰會想到Marvel電影會失敗」，並笑言劉思慕「拯救了戲院」。