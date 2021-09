《尚氣》票房報捷劉思慕吐氣提曾被嘲諷　網民唔賣帳︰成功靠父幹

Marvel首套華裔超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)由梁朝偉、劉思慕(Simu Liu)、陳法拉、Awkwafina、張夢兒、Florian Munteanu、楊紫瓊以及元華等人主演,電影上映口碑不錯,票房已斬獲約1.5億美元(約11.6億港元)。



《尚氣與十環幫傳奇》票房已斬獲約1.5億美元(約116億港元)。(《尚氣與十環幫傳奇》劇照)

事實上不少影迷在電影未上畫前,都講明唔會睇《尚氣》,並且覺得《尚氣》一點都不吸引,但就《尚氣》上映後,口碑良好,且不少人因為梁朝偉而紛紛入場,所以成績節節上升。

日前男主角劉思慕(Simu Liu),似乎覺得終於為自己爭返口氣,吐氣揚眉,直接在個人IG上傳一張舊照,並寫下:「Me laughing at the people who thought we’d flop.(我在嘲笑那些曾認為我們會失敗的人。)」

有網民表明劉思慕此舉似乎有「狐假虎威」之疑,因為大家入場最想看到的是梁朝偉,而非劉思慕本人,更笑言指他「成功靠父幹」,為人小器,等到電影成功便即時出來邀功,兼向曾嘲笑他的人反擊。

雖然如此,但亦有不少網民留言撐他︰「無視那些人就好了」、「誰會想到Marvel電影會失敗」,並笑言劉思慕「拯救了戲院」。