獨家專訪｜元華拍《尚氣》為滿足阿仔　「暫不接工作等孫仔出世」

Marvel首套華裔超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),一套Marvel電影集合香港三大人物梁朝偉、陳法拉以及元華,已叫影迷相當興奮。早前元華抽空接受《香港01》訪問,分享到自己近況以及拍攝過程。



其實《尚氣》導演Destin一早已在IG分享過跟元華的合照。(IG圖片)

元華弄孫為樂 正等着第二個孫出世

事實上元華現正身處在加拿大,暫定休息至明年才會返回香港,早前元華抽空接受《香港01》訪問表示自己正在加拿大弄孫為樂,等待第二個孫出世,加上家裡有小孩子都不宜周圍去,表明暫時都不會接工作。

而對於《尚氣》的觀後感,元華表示自己已經睇過了,他:「整體很好,結尾還可再好些,結尾可以詳細一些,個人感覺結尾太促,不過武打部分相當精彩,港式武打片味道濃。」

《尚氣》精彩劇照

仔仔是Marvel迷 務必要元華參演《尚氣》

由於元華有份拍攝《尚氣》的消息很後期才傳出來,問及當時怎會答應演時,他笑言:「因為我兒子是Marvel迷,他務必要我參與,加上當時澳洲還沒有疫情。不過在首次到達澳洲後兩天便就宣布有疫情,進入澳洲需要接受隔離,劇組亦要暫停拍攝,我就馬上返回香港。不過最終都順利開拍,大約拍攝三個月,時間非常鬆動。(知道角色多少?)Marvel的保密非常嚴謹,只知道自已的角色,就連故事也不大清楚。」

當楊紫瓊公開了合照後,外界才發現元華都有演出《尚氣與十環幫傳奇》。(楊紫瓊IG)

非首次到澳洲拍攝荷里活大片

《尚氣》的武打戲部分口碑相當不錯,就連元華都大讚有港式武打片味道,問到荷里活式武打拍攝,跟以往所拍的功夫片有甚麼不同,元華反而表示差不多︰「可能科技多些,安全性又大一點。」最後講到,多年前元華是李小龍御用替身,亦獲李小龍讚賞,更說曾親口答應將來一定帶他到荷里活發展,可惜承諾言猶在耳,李小龍已不幸離世。雖然在2007年,元華都有拍過荷里活電影《澳大利亞》,但今次《尚氣》的聲勢更大,算是成就解鎖。不過華哥心態早已變得與世無爭,「其實在哪裡拍攝都一樣,有好的電影我都會拍。」

元華首套在澳洲拍攝的荷里活電影為《澳大利亞》(Australia)。(劇照)

元華首次到澳洲拍攝的荷里活電影為《澳大利亞》(Australia),跟妮歌潔曼(Nicole Kidman)和曉治積曼(Hugh Jackman)合作,飾演在Faraway Downs來自廣東的廚師Sing Song,當年《澳大利亞》在澳洲取得了票房史上第二高的成績。剛好,今次《尚氣》都是在澳洲取景,兩次拍荷里活電影都是在澳洲拍攝,都算是結緣。

