獨家專訪｜元華拍《尚氣》為滿足阿仔　「暫不接工作等孫仔出世」

Marvel首套華裔超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），一套Marvel電影集合香港三大人物梁朝偉、陳法拉以及元華，已叫影迷相當興奮。早前元華抽空接受《香港01》訪問，分享到自己近況以及拍攝過程。



其實《尚氣》導演Destin一早已在IG分享過跟元華的合照。（IG圖片）

元華弄孫為樂 正等着第二個孫出世

事實上元華現正身處在加拿大，暫定休息至明年才會返回香港，早前元華抽空接受《香港01》訪問表示自己正在加拿大弄孫為樂，等待第二個孫出世，加上家裡有小孩子都不宜周圍去，表明暫時都不會接工作。

而對於《尚氣》的觀後感，元華表示自己已經睇過了，他：「整體很好，結尾還可再好些，結尾可以詳細一些，個人感覺結尾太促，不過武打部分相當精彩，港式武打片味道濃。」

《尚氣》精彩劇照

仔仔是Marvel迷 務必要元華參演《尚氣》

由於元華有份拍攝《尚氣》的消息很後期才傳出來，問及當時怎會答應演時，他笑言：「因為我兒子是Marvel迷，他務必要我參與，加上當時澳洲還沒有疫情。不過在首次到達澳洲後兩天便就宣布有疫情，進入澳洲需要接受隔離，劇組亦要暫停拍攝，我就馬上返回香港。不過最終都順利開拍，大約拍攝三個月，時間非常鬆動。（知道角色多少？）Marvel的保密非常嚴謹，只知道自已的角色，就連故事也不大清楚。」

當楊紫瓊公開了合照後，外界才發現元華都有演出《尚氣與十環幫傳奇》。（楊紫瓊IG）

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非首次到澳洲拍攝荷里活大片

《尚氣》的武打戲部分口碑相當不錯，就連元華都大讚有港式武打片味道，問到荷里活式武打拍攝，跟以往所拍的功夫片有甚麼不同，元華反而表示差不多︰「可能科技多些，安全性又大一點。」最後講到，多年前元華是李小龍御用替身，亦獲李小龍讚賞，更說曾親口答應將來一定帶他到荷里活發展，可惜承諾言猶在耳，李小龍已不幸離世。雖然在2007年，元華都有拍過荷里活電影《澳大利亞》，但今次《尚氣》的聲勢更大，算是成就解鎖。不過華哥心態早已變得與世無爭，「其實在哪裡拍攝都一樣，有好的電影我都會拍。」

元華首套在澳洲拍攝的荷里活電影為《澳大利亞》（Australia）。（劇照）

元華首次到澳洲拍攝的荷里活電影為《澳大利亞》（Australia），跟妮歌潔曼（Nicole Kidman）和曉治積曼（Hugh Jackman）合作，飾演在Faraway Downs來自廣東的廚師Sing Song，當年《澳大利亞》在澳洲取得了票房史上第二高的成績。剛好，今次《尚氣》都是在澳洲取景，兩次拍荷里活電影都是在澳洲拍攝，都算是結緣。

《尚氣》意外勁多笑位 楊紫瓊一句匪夷所思對白觸發觀眾戲院爆笑

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