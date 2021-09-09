尚氣｜還原《山海經》奇珍異獸　超可愛Morris真身原來叫「帝江」

由劉思慕（Simu Liu）、梁朝偉、陳法拉、楊紫瓊、Awkwafina主演的《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）現已上映，不少人都大讚梁朝偉演技出色，入場睇佢都值回票價。



梁朝偉一出現便成為焦點。（劇照）

在《尚氣》中，除了梁朝偉相當搶鏡外，戲中所出現的一眾《山海經》奇珍異獸同樣令人眼前一亮，雖然有影迷表示突然有了《怪獸與牠們的產地》的感覺，但就因為鳳凰、九尾狐、麒麟、龍等的特效做得相當精緻，令觀眾同樣受落，當中更少不了沒有對白要靠Ben Kingsley傳話的Morris「帝江」。

戲中Morris「帝江」都有推出公仔周邊商品。（官方圖片）

鳳凰、九尾狐、麒麟、帝江等異獸其實均出自《山海經》，其中Morris「帝江」就最搶眼，由牠帶領眾人安全地進入大羅，更在緊張關頭提供笑料。事實上在《山海經》中帝江長着翅膀、沒有眼睛、樣子，有指帝江是中國古代天山的山神，也是原始先民的歌舞之神帝江，形狀像黃口袋，顏色像紅火，六隻腳四個翅膀，沒有面目，懂得歌舞。古書中江字讀作「鴻」，即帝鴻。黃帝的稱號之一為帝鴻氏，被認為與帝江有關。

據《神異經》西荒經記載，帝江又名混沌，昆侖西有此獸，指混沌體型似犬，長毛，四隻腳，長相像熊但沒有爪子，有眼睛但無法視物，無法行走，有耳但無法聽聞，有人性，有腹但無五臟，有直通不彎曲的腸子，吃東西不消化。抵觸有德性的人，並親近有兇德之人，不過戲中的Morris十分可愛且非常擔心Ben Kingsley的安危，所以令人特別喜愛。

《尚氣》意外勁多笑位 楊紫瓊一句匪夷所思對白觸發觀眾戲院爆笑

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