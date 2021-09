尚氣｜還原《山海經》奇珍異獸　超可愛Morris真身原來叫「帝江」

由劉思慕(Simu Liu)、梁朝偉、陳法拉、楊紫瓊、Awkwafina主演的《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)現已上映,不少人都大讚梁朝偉演技出色,入場睇佢都值回票價。



梁朝偉一出現便成為焦點。(劇照)

在《尚氣》中,除了梁朝偉相當搶鏡外,戲中所出現的一眾《山海經》奇珍異獸同樣令人眼前一亮,雖然有影迷表示突然有了《怪獸與牠們的產地》的感覺,但就因為鳳凰、九尾狐、麒麟、龍等的特效做得相當精緻,令觀眾同樣受落,當中更少不了沒有對白要靠Ben Kingsley傳話的Morris「帝江」。

戲中Morris「帝江」都有推出公仔周邊商品。(官方圖片)

鳳凰、九尾狐、麒麟、帝江等異獸其實均出自《山海經》,其中Morris「帝江」就最搶眼,由牠帶領眾人安全地進入大羅,更在緊張關頭提供笑料。事實上在《山海經》中帝江長着翅膀、沒有眼睛、樣子,有指帝江是中國古代天山的山神,也是原始先民的歌舞之神帝江,形狀像黃口袋,顏色像紅火,六隻腳四個翅膀,沒有面目,懂得歌舞。古書中江字讀作「鴻」,即帝鴻。黃帝的稱號之一為帝鴻氏,被認為與帝江有關。

據《神異經》西荒經記載,帝江又名混沌,昆侖西有此獸,指混沌體型似犬,長毛,四隻腳,長相像熊但沒有爪子,有眼睛但無法視物,無法行走,有耳但無法聽聞,有人性,有腹但無五臟,有直通不彎曲的腸子,吃東西不消化。抵觸有德性的人,並親近有兇德之人,不過戲中的Morris十分可愛且非常擔心Ben Kingsley的安危,所以令人特別喜愛。

