婚姻場景｜謝茜嘉自爆拍床戲極緊張　4位荷里活巨星都要飲酒壯膽

日前荷里活女星謝茜嘉謝西婷（Jessica Chastain）在訪問中提及自己在HBO劇集《婚姻場景》（Scenes from a Marriage）中跟荷里活型男奧斯卡伊薩（Oscar Isaac）的床戲，自爆當時需要跟對方小酌一杯才可以緩解尷尬氛圍。



日前謝茜嘉謝西婷和奧斯卡伊薩出席紅地氈。（Getty Images）

事實上不管是不是經驗老到的荷里活巨星，拍攝床戲對他們來說都會是件頗尷尬的事，即便是跟認識多年的好友亦會同樣，謝茜嘉謝西婷接受外媒訪問時表示：「鏡頭前的現場不像畫面呈現出一樣浪漫，我知道看起來很性感，但實際上並非如此，奧斯卡是一位好夥伴，他播音樂舒緩我的緊張，後來我們都喝了一點威士忌。」

事實上不管是不是經驗老到的荷里活巨星，拍攝床戲對他們來說都會是件頗尷尬的事，即便是跟認識多年的好友亦會同樣，謝茜嘉謝西婷接受外媒訪問時表示：「鏡頭前的現場不像畫面呈現出一樣浪漫，我知道看起來很性感，但實際上並非如此，奧斯卡是一位好夥伴，他播音樂舒緩我的緊張，後來我們都喝了一點威士忌。」

謝茜嘉謝西婷和奧斯卡拍床戲都會尷尬。（劇照）

謝茜嘉謝西婷都有透露當時奧斯卡伊薩跟她說：「假裝沒有其他人在，沒有關係的。」自己就決定要將目光瞄在他身上，但就在拍攝其中一場床戲時，片場的協調員跟他們說：「你們看起來不像是在發生關係。」而兩人則表示：「我覺得這場戲就是單純的浪漫時刻？」不過對方卻要求兩人要更加大動作的互動，但謝茜嘉還是覺得十分尷尬。

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