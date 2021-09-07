【尚氣】演Marvel反派「文武」獲讚　盤點梁朝偉10個最靚仔角色

由劉思慕（Simu Liu）、Awkwafina、陳法拉及梁朝偉主演的《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）終於上映，外界對飾演「文武」的梁朝偉近乎清一色讚賞。由「周慕雲」到今次「文武」，梁朝偉仍然保持帥氣，還比昔日多了一份成熟的魅力。趁此機會，跟粉絲一起回顧他10個經典電影角色。
現年59歲的首次參演荷里活電影，在Marvel電影宇宙作品《尚氣與十環幫傳奇》中飾演尚氣的父親、十環幫的首領「文武」。由於他受十環的影響，基本上是長生不老，所以觀眾在戲中見到「文武」的造型都有很大轉變，由古裝到現代，梁朝偉都能輕鬆駕馭。
梁朝偉在獲邀演出《尚氣與十環幫傳奇》前，梁朝偉曾五次獲得香港電影金像獎最佳男主角寶座、三次金馬影帝及康城影展「最佳男演員獎」。點擊下圖即睇梁朝偉10個經典電影角色！！！
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