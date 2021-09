【尚氣】演Marvel反派「文武」獲讚　盤點梁朝偉10個最靚仔角色

由劉思慕(Simu Liu)、Awkwafina、陳法拉及梁朝偉主演的《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)終於上映,外界對飾演「文武」的梁朝偉近乎清一色讚賞。由「周慕雲」到今次「文武」,梁朝偉仍然保持帥氣,還比昔日多了一份成熟的魅力。趁此機會,跟粉絲一起回顧他10個經典電影角色。



陳法拉及梁朝偉在戲中飾演夫妻。(《尚氣與十環幫傳奇》劇照)

現年59歲的首次參演荷里活電影,在Marvel電影宇宙作品《尚氣與十環幫傳奇》中飾演尚氣的父親、十環幫的首領「文武」。由於他受十環的影響,基本上是長生不老,所以觀眾在戲中見到「文武」的造型都有很大轉變,由古裝到現代,梁朝偉都能輕鬆駕馭。

梁朝偉的演出獲得高度讚賞。(《尚氣與十環幫傳奇》劇照)

梁朝偉在獲邀演出《尚氣與十環幫傳奇》前,梁朝偉曾五次獲得香港電影金像獎最佳男主角寶座、三次金馬影帝及康城影展「最佳男演員獎」。點擊下圖即睇梁朝偉10個經典電影角色!!!

由於「文武」受十環的影響,他基本上是長生不老。(《尚氣與十環幫傳奇》劇照)