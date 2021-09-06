羅素兄弟受「黑寡婦」官司影響　回歸執導Marvel電影陷談判僵局

曾執導過多部Marvel電影宇宙（MCU），如《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）、《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）及《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）的導演羅素兄弟（Russo Brothers），近日盛傳Marvel Studios有意找兩人回歸執導，但有指談判陷入僵局，全因為迪士尼與「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）的官司。



羅素兄弟執導過多四部MCU電影作品。（Getty Images）

曾與Marvel Studios合作過多部作品的導演羅素兄弟，曾表示有意回歸執導「Secret Wars」電影，而近日有指兩人已經開始與Marvel Studios談判，然而有指兩人與Marvel Studios的談判陷入僵局，全因為迪士尼與「黑寡婦」施嘉莉祖安遜的官司。

據《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報道，羅素兄弟對回歸執導MCU作品出現變數，並指出兩人的談判「陷入僵局」，因為兩人「不確定」將來的電影將如何發行，及他們的的片酬等。該報道還指出，施嘉莉祖安遜與迪士尼的官司，將「有助迪士尼為線上發行的作品定下新的片酬基礎」。

施嘉莉祖安遜在10年前在《鐵甲奇俠2》中飾演「黑寡婦」，沒想到最後卻因合約問題而與迪士尼鬧翻。（《鐵甲奇俠2》劇照）

從目前來看，羅素兄弟與Marvel Studios的商討暫未有新進展，但相信粉絲對於兩人回歸執導MCU第五部作品有很大期望。然而最後如果兩人談判失利，但仍有大量作品在手，其中包括與Netflix正在合作《The Gray Man》，電影鐵定由「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）、賴恩高斯寧（Ryan Gosling）及Regé-Jean Page主演。另外，他們還有與Amazon Studios合作的劇集《Citadel》，演員包括Richard Madden及Priyanka Chopra。