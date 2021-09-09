尚氣加盟Marvel電影宇宙　主席Kevin Feige證實《復仇者5》已開始

Marvel電影宇宙（MCU）第四階段在延期一年後，由施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）主演的《黑寡婦》（Black Widow）揭開序幕，之後由劉思慕（Simu Liu）及梁朝偉主演的《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）緊接上映，而片尾片段更疑似埋下重要伏線。難怪Marvel Studios主席Kevin Feige近日親自證實，粉絲期待已久的《復仇者聯盟5》已經正式開始。



《尚氣與十環幫傳奇》的片尾片段或為未來的MCU留下重要線索。（《尚氣與十環幫傳奇》劇照）

《尚氣與十環幫傳奇》上映中，多位主角接受全球不同傳媒訪問，連Marvel電影宇宙幕後功臣，Marvel Studios主席Kevin Feige都忙著為電影做勢。他接受外媒訪問時表示，下一個「復仇者聯盟傳奇」（Avengers Saga）已經正式開始，意味著粉絲期待已久的《復仇者聯盟5》將會出現。

Marvel Studios主席Kevin Feige說：「我們希望在《復仇者聯盟4：終局之戰》後，有一段合理的時間來過渡，從而展開一個新的傳奇，如今它已經開始了，並進行中。然而你需要一些時間，就像我們做第一階段的時候，之後才能把所有超級英雄連繫起來。」

以鐵甲奇俠為首的元祖復仇者成員接近功成身退。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）出現前，鐵甲奇俠、美國隊長、雷神、變形俠醫、黑寡婦及鷹眼聯合起來，並一起對抗宇宙霸主魁隆。可是元祖復仇者聯盟成員僅餘下雷神及變形俠醫，黑寡婦及鐵甲奇俠死亡、飛隼則繼續了美國隊長的稱號，而鷹眼則與家人重過平靜生活。

雖然新復仇者聯盟陣容仍然是未知之數，但《尚氣與十環幫傳奇》的片尾片段疑似暗示宇宙將有新威脅來臨，而尚氣也獲確認為復仇者，相信新復仇者聯盟開始成形。

Marvel Studios主席Kevin Feige近日親自證實，粉絲期待已久的《復仇者聯盟5》已經正式開始。（Getty Images）