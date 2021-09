尚氣加盟Marvel電影宇宙　主席Kevin Feige證實《復仇者5》已開始

Marvel電影宇宙(MCU)第四階段在延期一年後,由施嘉莉祖安遜(Scarlett Johansson)主演的《黑寡婦》(Black Widow)揭開序幕,之後由劉思慕(Simu Liu)及梁朝偉主演的《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)緊接上映,而片尾片段更疑似埋下重要伏線。難怪Marvel Studios主席Kevin Feige近日親自證實,粉絲期待已久的《復仇者聯盟5》已經正式開始。



《尚氣與十環幫傳奇》的片尾片段或為未來的MCU留下重要線索。(《尚氣與十環幫傳奇》劇照)

《尚氣與十環幫傳奇》上映中,多位主角接受全球不同傳媒訪問,連Marvel電影宇宙幕後功臣,Marvel Studios主席Kevin Feige都忙著為電影做勢。他接受外媒訪問時表示,下一個「復仇者聯盟傳奇」(Avengers Saga)已經正式開始,意味著粉絲期待已久的《復仇者聯盟5》將會出現。

Marvel Studios主席Kevin Feige說:「我們希望在《復仇者聯盟4:終局之戰》後,有一段合理的時間來過渡,從而展開一個新的傳奇,如今它已經開始了,並進行中。然而你需要一些時間,就像我們做第一階段的時候,之後才能把所有超級英雄連繫起來。」

以鐵甲奇俠為首的元祖復仇者成員接近功成身退。(《復仇者聯盟4:終局之戰》劇照)

在《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)出現前,鐵甲奇俠、美國隊長、雷神、變形俠醫、黑寡婦及鷹眼聯合起來,並一起對抗宇宙霸主魁隆。可是元祖復仇者聯盟成員僅餘下雷神及變形俠醫,黑寡婦及鐵甲奇俠死亡、飛隼則繼續了美國隊長的稱號,而鷹眼則與家人重過平靜生活。

雖然新復仇者聯盟陣容仍然是未知之數,但《尚氣與十環幫傳奇》的片尾片段疑似暗示宇宙將有新威脅來臨,而尚氣也獲確認為復仇者,相信新復仇者聯盟開始成形。

Marvel Studios主席Kevin Feige近日親自證實,粉絲期待已久的《復仇者聯盟5》已經正式開始。(Getty Images)