【尚氣】劉嘉玲曬探班照　梁朝偉加盟Marvel全靠老婆？

香港電影金像獎影帝梁朝偉加盟Marvel電影宇宙(MCU)參演《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),其鋒芒完全蓋過飾演主角「尚氣」的劉思慕(Simu Liu)。梁朝偉首部進軍荷里活的電影可謂相當成功,原來促成這件事的幕後功臣正是梁朝偉的妻子劉嘉玲,而她昨日(9月12日)在Instagram上載一張《尚氣》探班照,可見她一路陪伴及支持他。



梁朝偉在戲中的鋒芒完全蓋過「尚氣」劉思慕。(《尚氣與十環幫傳奇》劇照)

劉嘉玲於昨日在Instagram上載一張限時動態,見到她坐在導演椅上的背影照,而椅背上印有《尚氣與十環幫傳奇》的電影戲名,而她在限時動態還寫上「尋找十環!」(LOOKING OUT FOR THE TEN RINGS!)。除了見到劉嘉玲外,還可以看到劇組的工作人員,相信當時劉嘉玲有前往澳洲陪伴丈夫拍攝。

梁朝偉首部進軍荷里活的電影,劉嘉玲一路陪伴及支持他。(劉嘉玲 Instagram 圖片)

其實梁朝偉早前接受台灣傳媒訪問,談到當初接受Marvel電影宇宙的邀請全靠其妻子劉嘉玲。據他表示,當時他正在休假,因此差點婉拒答應接演這部電影。最後全因為劉嘉玲時常提醒他,更催促他要回覆別人,這才讓梁朝偉致電回覆《尚氣與十環幫傳奇》導演Destin Daniel Cretton。然而卻因這次通話過程良好,導致梁朝偉答應加盟Marvel電影宇宙。