【尚氣】劉嘉玲曬探班照　梁朝偉加盟Marvel全靠老婆？

香港電影金像獎影帝梁朝偉加盟Marvel電影宇宙（MCU）參演《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），其鋒芒完全蓋過飾演主角「尚氣」的劉思慕（Simu Liu）。梁朝偉首部進軍荷里活的電影可謂相當成功，原來促成這件事的幕後功臣正是梁朝偉的妻子劉嘉玲，而她昨日（9月12日）在Instagram上載一張《尚氣》探班照，可見她一路陪伴及支持他。
劉嘉玲於昨日在Instagram上載一張限時動態，見到她坐在導演椅上的背影照，而椅背上印有《尚氣與十環幫傳奇》的電影戲名，而她在限時動態還寫上「尋找十環！」（LOOKING OUT FOR THE TEN RINGS！）。除了見到劉嘉玲外，還可以看到劇組的工作人員，相信當時劉嘉玲有前往澳洲陪伴丈夫拍攝。
其實梁朝偉早前接受台灣傳媒訪問，談到當初接受Marvel電影宇宙的邀請全靠其妻子劉嘉玲。據他表示，當時他正在休假，因此差點婉拒答應接演這部電影。最後全因為劉嘉玲時常提醒他，更催促他要回覆別人，這才讓梁朝偉致電回覆《尚氣與十環幫傳奇》導演Destin Daniel Cretton。然而卻因這次通話過程良好，導致梁朝偉答應加盟Marvel電影宇宙。
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