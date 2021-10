《355》女版占士邦間諜片定檔　范冰冰事隔4年終亮相大銀幕

外國動作驚悚片《355》(The 355)由謝茜嘉謝西婷(Jessica Chastain)、雷碧達尼安高(Lupita Nyong'o)、彭妮露古絲(Penélope Cruz)、戴安古嘉(Diane Kruger)以及范冰冰主演,今早(8/10)官方發布全新預告,電影將於2022年1月7日北美公映,暫時未知中國會否上映。



最新預告都有不少新畫面。(影片擷圖)

+ 21

除了以上女角參演《355》外,同戲還有「寒冬戰士」施巴斯坦史丹(Sebastian Stan,)以及Edgar Ramirez等人。電影講到一件絕密武器落入僱傭軍手中後,CIA特工Mace(謝茜嘉謝西婷 飾)必須跟競爭對手德國特工Marie(彭妮露古絲 飾)、前軍情六處盟友兼尖端電腦專家Khadijah(雷碧達尼安高 飾)、經驗豐富的哥倫比亞心理學家Graciela(彭妮露古絲 飾)等人合作,執行含致命性的高難度任務來搶回來。但與此同時,一位神秘女人Lin Mi Sheng(范冰冰 飾)總是領先她們一步,能追蹤到她們的一舉一動,令大家心生疑惑。

范冰冰自2018年的《大轟炸》後,就未有作品登上大銀幕。(影片擷圖)

事實上范冰冰自2018年被爆出逃稅事件後,就被中國封殺,好不容易才能出席某部分活動,但就未能再在大銀幕上看到她的身影,而《355》原定於2021年1月15日上映,但就因為新冠肺炎疫情影響的關係,改於2022年1月7日上映。

在最新預告中,加插了些少范冰冰的新畫面,更多添了一句英文對白的鏡頭,反而在首條預告中,范冰冰的對白為中文,命令手下「不要開槍!」而在新預告中,她先是舉高雙手被軍隊持槍威脅,再以流利英文講出:「So that others or not?」似是在跟謝茜嘉謝西婷在對峙,更有在片中展示出打戲,相信她就是在中國的355特工。

點擊睇《355》范冰冰新畫面: