《355》女版占士邦間諜片定檔　范冰冰事隔4年終亮相大銀幕

外國動作驚悚片《355》（The 355）由謝茜嘉謝西婷（Jessica Chastain）、雷碧達尼安高（Lupita Nyong'o）、彭妮露古絲（Penélope Cruz）、戴安古嘉（Diane Kruger）以及范冰冰主演，今早（8/10）官方發布全新預告，電影將於2022年1月7日北美公映，暫時未知中國會否上映。



最新預告都有不少新畫面。（影片擷圖）

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除了以上女角參演《355》外，同戲還有「寒冬戰士」施巴斯坦史丹（Sebastian Stan，）以及Edgar Ramirez等人。電影講到一件絕密武器落入僱傭軍手中後，CIA特工Mace（謝茜嘉謝西婷 飾）必須跟競爭對手德國特工Marie（彭妮露古絲 飾）、前軍情六處盟友兼尖端電腦專家Khadijah（雷碧達尼安高 飾）、經驗豐富的哥倫比亞心理學家Graciela（彭妮露古絲 飾）等人合作，執行含致命性的高難度任務來搶回來。但與此同時，一位神秘女人Lin Mi Sheng（范冰冰 飾）總是領先她們一步，能追蹤到她們的一舉一動，令大家心生疑惑。

范冰冰自2018年的《大轟炸》後，就未有作品登上大銀幕。（影片擷圖）

事實上范冰冰自2018年被爆出逃稅事件後，就被中國封殺，好不容易才能出席某部分活動，但就未能再在大銀幕上看到她的身影，而《355》原定於2021年1月15日上映，但就因為新冠肺炎疫情影響的關係，改於2022年1月7日上映。

在最新預告中，加插了些少范冰冰的新畫面，更多添了一句英文對白的鏡頭，反而在首條預告中，范冰冰的對白為中文，命令手下「不要開槍！」而在新預告中，她先是舉高雙手被軍隊持槍威脅，再以流利英文講出：「So that others or not?」似是在跟謝茜嘉謝西婷在對峙，更有在片中展示出打戲，相信她就是在中國的355特工。

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