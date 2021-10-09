WandaVision｜Marvel開衍生劇　女巫Agatha Harkness大玩黑色幽默

Marvel首套劇集《WandaVision》由「紅女巫」伊莉莎伯奧森（Elizabeth Olsen）、「幻視」保羅班特尼（Paul Bettany）、女巫Agatha Harkness（Kathryn Hahn 飾）、Katherine Litwack等人主演，由於女巫Agatha Harkness的故事太過吸引，加上在劇集中極有份量，Marvel Studio宣布正在籌備《WandaVision》衍生劇，劇集將會由Kathryn Hahn擔任主角，繼續飾演Agatha Harkness。
《WandaVision》講到女巫Agatha Harkness終於在第7集露出真面目，她原先扮演愛管閒事的鄰居Agnes，最後發現她是在女巫審判中倖存下來的人，當時她在《WandaVision》的下場是被紅女巫透過異能令她變回Agnes，再將其困在 小鎮Westview中。
據知「Agatha Harkness」劇集將會是一套黑色喜劇，而確切的情節就維持Marvel一貫作待，仍是保密狀態。劇集將會由《WandaVision》、《黑寡婦》（Black Widow）的首席編劇Jac Schaeffer擔任編劇和執行製片人，相信會跟《WandaVision》的風格類似。
此外《WandaVision》首次亮相已廣受好評，更獲得了23項艾美獎提名，其中一項正是Kathryn Hahn入圍最佳女配角，劇集最終贏走最佳原創音樂和歌詞，歌曲正是Agatha Harkness的主題曲「Agatha All Again」，所以Marvel開發Agatha Harkness的故事相當明智。
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