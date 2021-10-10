生化危機首部曲浣熊市｜預告神還原備受激讚　集齊警局喪屍狗利卡

改編自全球暢銷電子遊戲《生化危機》系列的重啟電影《生化危機首部曲：浣熊市》（Resident Evil: Welcome to Raccoon City）近日公開最新預告，電影由發現問題的起源地浣熊市開始講起，完整地還完遊戲經典的恐怖駭人場面，《生化危機首部曲：浣熊市》將於11月24日美國上映。
《生化危機首部曲：浣熊市》的女主角克蕾兒（Claire）由《移動迷宮》系列的Kaya Scodelario演出、《蟻人與黃蜂女》的Hannah John-Kamen飾演吉兒（Jill）、而男主角里昂（Leon）則由《喪屍樂園：連環屍殺》的Avan Jogia擔任。
電影預告先從1998年克蕾兒回到浣熊市開始，她為了警告哥哥克里斯「保護傘」公司的陰謀而返回該鎮，可惜大多數市民已因「保護傘」公司的生化病毒外流而變成喪屍。
《生化危機首部曲：浣熊市》的預告一出，不少影迷都大讚電影還原了很多遊戲的經典場景和畫面，如：主場景浣熊市警局（R.P.D.）、喪屍狗、史賓瑟洋館、Lisa Trevor、G1、利卡以及更多經典怪物，十分接近和忠於原著的場景，備受讚賞。
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