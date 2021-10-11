Marvel漫畫家揭Marvel Studios秘聞　設「秘密警察」打擊網上劇透

Marvel漫畫家、導演兼演員奇雲史密夫（Kevin Smith）最近在網上節目大爆Marvel Studios有「秘密警察」，他們除了會尋找網上「劇透」的源頭外，還會自行散播假消息來誤導粉絲；巧合地，剛加入Marvel大家庭，並將參演劇集《Secret Invasion》的Kingsley Ben-Adir踼爆Marvel Studios還會特訓演員。



「蜘蛛俠」湯賀蘭的所有劇透相信是獲Marvel Studios允許的。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

身兼電影製作人、Marvel漫畫家、演員及作家的奇雲史密夫在網上節目《FatMan Beyond LIVE》踢爆Marvel Studios有「秘密警察」（Secret Police），而他們更獲Marvel Studios委任特別任務。奇雲史密夫在節目上表示：「我不認為這會威脅到他們（Marvel Studios）所做的或不做的任何事，但我認為這是一個趣聞，我已經收到很多可靠的消息，甚至部份不能跟你說，但這是正當的。」

奇雲史密夫大爆Marvel Studios猛料。（《FatMan Beyond LIVE》影片擷圖）

之後奇雲史密夫繼續說，原來Marvel Studios有一隊「秘密警察」，每當有劇透事件發生時，他們就會開始工作：「當籌備的事情被發現時，他們就會工作，所以每當有劇透事件發生時，『秘密警察』就會協助各部門尋找洩密的源頭，Marvel Studios還會使用詭計來欺騙大家，我們知道，就像你去試鏡時，朗讀與試鏡無關的台詞，他們在這方面做得很好，保密功夫非常好。」

未知湯賀蘭有否見過Marvel「秘密警察」呢？（《蜘蛛俠：不戰無歸》預告擷圖）

除此之外，剛家人Marvel大家庭，並會演出劇集《Secret Invasion》的Kingsley Ben-Adir早前出席「GQ Men of the Year」頒獎禮，當時他被問到如何避免劇透時，他承認原來Marvel Studios會為演員進行特別訓練。他稱：「我們正在解決這問題，他們會用約半年的時間訓練我們不要說話。當你問這個問題，我就想到這個Marvel機械人說『別說話，別說什麼，什麼都不說，說謊話。』，所以我不知道。」看來Kingsley Ben-Adir的訓練成效非常好。