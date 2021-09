Marvel Studios女高層確認籌備31部影視作品　傳與梁朝偉再傾合作

隨著由施嘉莉祖安遜(Scarlett Johansson)及佛羅倫斯佩芝(Florence Pugh)主演的《黑寡婦》(Black Widow)上映,Marvel電影宇宙(MCU)第四階段終於展開,而今年上映的還有《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)、《永恆族》(Eternals)及《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home)另外三部作品。除此之外,Marvel Studios也正在籌備多部影視作品,而近日Marvel Studios另一主席,來自阿根廷的女電影製作人Victoria Alonso表示,目前Marvel Studios籌備的影視作品數量高達31部。



全權負責Marvel劇集的Victoria Alonso近日受訪時表示Marvel Studios正在籌備31部影視作品。(《221 Radio》Twitter 圖片)

曾為多部Marvel電影宇宙擔任執行監製,目前全權負責Marvel劇集的Victoria Alonso,她近日接受阿根廷傳媒《221 Radio》訪問時透露,Marvel Studios目前籌備的影視作品數量:「我們正在籌備31部影視作品,請不要再增加4部。」皆因當時主持所說的數量是35,但Victoria Alonso即時更正。

另外,專門報道Marvel電影宇宙消息的《The Direct》更報道,Marvel Studios計劃與「文武」梁朝偉及將會出演Marvel劇集《Secret Invasion》的奧斯卡影后奧莉花高雯(Olivia Colman)商討續約,兩人或有機會在之後的MCU作品繼續亮相。