Marvel Studios女高層確認籌備31部影視作品　傳與梁朝偉再傾合作

隨著由施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）及佛羅倫斯佩芝（Florence Pugh）主演的《黑寡婦》（Black Widow）上映，Marvel電影宇宙（MCU）第四階段終於展開，而今年上映的還有《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）、《永恆族》（Eternals）及《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）另外三部作品。除此之外，Marvel Studios也正在籌備多部影視作品，而近日Marvel Studios另一主席，來自阿根廷的女電影製作人Victoria Alonso表示，目前Marvel Studios籌備的影視作品數量高達31部。
曾為多部Marvel電影宇宙擔任執行監製，目前全權負責Marvel劇集的Victoria Alonso，她近日接受阿根廷傳媒《221 Radio》訪問時透露，Marvel Studios目前籌備的影視作品數量：「我們正在籌備31部影視作品，請不要再增加4部。」皆因當時主持所說的數量是35，但Victoria Alonso即時更正。
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另外，專門報道Marvel電影宇宙消息的《The Direct》更報道，Marvel Studios計劃與「文武」梁朝偉及將會出演Marvel劇集《Secret Invasion》的奧斯卡影后奧莉花高雯（Olivia Colman）商討續約，兩人或有機會在之後的MCU作品繼續亮相。
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