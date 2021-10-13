【蜘蛛俠不戰無歸】Zendaya高調曬甜蜜　讚湯賀蘭︰完美主義者

由湯賀蘭（Tom Holland）及Zendaya主演的《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）即將在今年12月上映，而在今年7月初，兩人被傳媒影到在車內激吻，疑似戲假情真。近日Zendaya接受外媒訪問時，亦談到這位無論是戲裡戲外都是好拍檔的湯賀蘭。



無論是戲裡戲外，Zendaya與湯賀蘭的感情生活都成為傳媒焦點。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

Zendaya近日接受《InStyle》訪問，談到她對湯賀蘭最欣賞之處。她表示：「他有很多事情顯然是我欣賞的，從演員的角度來說，我很欣賞他真的很喜歡當蜘蛛俠。因為這充滿壓力，無論你去哪裡，你都需要扮演著這超級英雄。當遇見小朋友時，你就是蜘蛛俠。我總覺得他處理得非常好，看著他在工作，即使他不是處女座，他也是一個完美主義者。」

湯賀蘭主演的《蜘蛛俠：決戰千里》續集將在今年12月上映，由於他沒有與Marvel傾續約，故第三集將暫時是他最後一部MCU作品。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

Zendaya及後補充，指《蜘蛛俠：不戰無歸》導演Jon Watts每天都准許他來到拍攝現場。她稱：「我們的導演允許我每天都來拍攝現場，看到他（湯賀蘭）如此在乎自己的工作，並希望把它做到最好，真是太有型了。我看著他演打戲演了一整天，都覺得很累。然而他每做完一個動作，到會看重播，然後說『我可以做得更好』，但我總會跟他說他做好了，但他就是希望我們變得完美，我真的很感激他。」

Zendaya在上月1日生日，湯賀蘭祝「我的MJ」生日快樂，疑似公開戀情。（Tom Holland Instagram 圖片）

除此之外，Zendaya又談到「蜘蛛俠」對她的人生有著特別意義，然而問到她有否想過有天會參演《蜘蛛俠》系列電影，她表示「絕對沒有想過」：「沒有，絕對沒有想過。我從來都不知道（機會）會來。在我16歲時的第一次約會，我去看了蜘蛛俠的電影。當然是安德魯加菲和愛瑪史東的那個版本。」可見Zendaya與「蜘蛛俠」真的非常有緣。點擊下圖睇湯賀蘭與Zendaya甜蜜互動！！！