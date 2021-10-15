《流浪地球2》正式開機2023年上映　劉德華伙吳京片場照流出

科幻片《流浪地球》續集於日前開機，《流浪地球2》由郭帆執導，劉慈欣監製，劉德華、吳京主演，電影預計由10月開始拍到2022年3月，會於青島及海口兩地進行，定檔於2023年1月22日大年初一上映。



《流浪地球2》將於於2023年1月22日大年初一上映。（

電影於13日開機，有網友公開《流浪地球2》的開機照，可見吳京、劉德華、張豐毅等人現身，不過在《流浪地球》中劉培強（吳京 飾）赴死的片段實在太令人印象深刻，包括吳京也曾在訪問中直言，劉培強已在木星被炸死，自己也不知道在續集會以怎樣的方式和角色再次回歸。

吳京飾演的劉培強已在首集中犧牲。（劇照）

目前知道《流浪地球2》大概講述太陽即將毀滅，人類在地球表面建造出巨大的推進器，尋找新的家園。然而宇宙之路危機四伏，為了拯救地球，流浪地球時代的年輕人再次挺身而出，展開爭分奪秒的生死之戰。

劉德華、吳京以及張豐毅現身片場。（微博圖片）