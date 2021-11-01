智齒│為神秘角色減30磅　池內博之病住拍：骯髒得來有香港特色！

由鄭保瑞執導、林家棟、劉雅瑟及李淳等主演的《智齒》再次衝出香港，電影除了累積獲邀參加11個海外國際影展外，接下來將在11月2日起於東京國際電影節展期內放映，而電影將在下月中正式在香港上映。繼林家棟及劉雅瑟的角色曝光後，「掌握故事關鍵的神秘人物」終於揭盅，角色由狂減30磅的日藉男星池內博之飾演。



由林家棟主演的《智齒》，電影的攝影師鄭兆強早前奪得西班牙錫切斯電影節最佳攝影獎。（《智齒》劇照）

《智齒》講述在香港的貧民窟，經常發生一些離奇的謀殺案，而遇難者均為女性，她們獲發現時手臂都被切斷。資深探員斬哥（林家棟 飾）與新人任凱（李淳 飾）合力負責此案。在機會緣巧合下，二人與一名年輕的街童王桃（劉雅瑟 飾）合作一起調查，但斬哥時常無法控制自己對王桃的憤怒，原來王桃造成其愛妻和孩子發生嚴重意外，一下子奪去他人生中兩個最愛。此時此刻，一名神秘男子捲入調查。

王桃害死了斬哥的愛妻和孩子。（《智齒》劇照）

今日電影公司藉着日本上映的好消息，在香港及日本兩地共同發布神秘角色池內博之的最新劇照。相中見到池內博之瘦削不少，原來他為《智》片演出狂減30磅，他表示：「電影中飾演一個拾荒者，為加強說服力所以在開拍前先減去30磅。畫面上很多骯髒的東西，大家看到的滿地垃圾、污水、蚊蟲都是我們自己的親身經歷。其實那些都是很富有香港特色的東西，很貼近生活。」他坦言拍攝十分辛苦，更要邊病邊拍：「角色情緒起伏很大，時而冷靜時而抓狂，又要夏天穿冬天衫拍戲，因此期間更染上感冒。」

《智齒》將在11月2日起於東京國際電影節展期內放映。（《智齒》劇照）

之後池內博之又談到《智齒》會在他的居住地日本上映，他興奮表示：「我真的很高興《智齒》會在東京放映。《智》片在我眼中是一部恐怖懸疑片，在大銀幕下可以享受到美妙的藝術、音樂，結合精彩劇本。」