Marvel總裁Kevin再度攜手趙婷　傳已簽約拍新版《星球大戰》

Marvel Studios總裁Kevin Feige正籌備新版《星球大戰》（Star Wars），有傳將會由《永恆族》導演趙婷執導，目前雙方已達成協議並已簽約。
據外媒《One Take News》報導，趙婷一直都是Kevin Feige的首選，加上兩人剛推出Marvel新超級英雄片《永恆族》（Eternals），外界反應十分好，大讚她拍出了Marvel的史詩式巨製，加上故事性及結構有別以往的Marvel電影，給觀眾煥然一新的感覺。
2019年9月，官方宣布Kevin Feige跟Lucas影業總裁Kathleen Kennedy共同製作及開發一部《星球大戰》電影，「我們對Kathleen和Lucas影業團隊正在開發的項目感到興奮，不僅是《星球大戰》方面，《Indiana Jones》方面等等都是。」然後迪士尼工作室首席創意官Alan Horn講到「隨著《星球大戰：天行者崛起》的結束，Kathleen正在追求《星球大戰》故事講述的新時代，我們得知Kevin Feige是位忠粉，讓這兩位非凡的製片人共同製作《星球大戰》相當有趣。」
新冠肺炎｜《星球大戰》Andrew Jack確診病逝 享年76歲【星球大戰9】約翰保也加繼遺失劇本再出事 公然開黃腔撩Rey被轟【星球大戰9．懶人包】入場前須知7件事 Rey身世之外還有亮點？【星球大戰】回顧經典8大絕地武士 有位講明要壯烈犧牲先肯演永恆族｜安祖蓮娜靚絕首映 首波影評趙婷獲大讚獻出史詩式巨製奧斯卡2021｜趙婷《浪跡天地》奪最佳電影 法蘭絲麥杜曼3度封后奧斯卡2021｜趙婷首位華裔女導封最佳導演 台上背︰人之初性本善永恆族｜保守國家刪除同性親吻畫面 安祖蓮娜祖莉︰不欣賞是無知永恆族．專訪｜馬東石人生首套荷里活片 ：拍足4周僅為1場動作戲永恆族．影評｜史詩式畫面靚到唔似Marvel戲 導演夠膽賜死要角