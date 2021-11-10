Marvel總裁Kevin再度攜手趙婷　傳已簽約拍新版《星球大戰》

Marvel Studios總裁Kevin Feige正籌備新版《星球大戰》（Star Wars），有傳將會由《永恆族》導演趙婷執導，目前雙方已達成協議並已簽約。



趙婷執導《永恆族》相當成功。（劇照）

據外媒《One Take News》報導，趙婷一直都是Kevin Feige的首選，加上兩人剛推出Marvel新超級英雄片《永恆族》（Eternals），外界反應十分好，大讚她拍出了Marvel的史詩式巨製，加上故事性及結構有別以往的Marvel電影，給觀眾煥然一新的感覺。

Marvel Studios總裁Kevin Feige再度跟趙婷合作。（Getty Images）

2019年9月，官方宣布Kevin Feige跟Lucas影業總裁Kathleen Kennedy共同製作及開發一部《星球大戰》電影，「我們對Kathleen和Lucas影業團隊正在開發的項目感到興奮，不僅是《星球大戰》方面，《Indiana Jones》方面等等都是。」然後迪士尼工作室首席創意官Alan Horn講到「隨著《星球大戰：天行者崛起》的結束，Kathleen正在追求《星球大戰》故事講述的新時代，我們得知Kevin Feige是位忠粉，讓這兩位非凡的製片人共同製作《星球大戰》相當有趣。」