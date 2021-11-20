《梅艷芳》楊千嬅唱《心債》被惡搞　監製︰惡意變走音版極不尊重

電影《梅艷芳》在香港上畫一星期大收2000萬票房，走勢凌厲。電影在內地同步上畫，近日亦馬不停蹄做宣傳，除了老闆兼監製江志強親力親為外，戲中飾演梅艷芳經理人陳淑芬（Florence）的楊千嬅，亦仗義到內地幫手。不過日前網上就流傳一條楊千嬅在謝票時，獻唱《心債》的影片，被指她走音更要手執歌詞睇住唱，並不尊重。不過有讀者就提供同一場合，拍下的另一影片做證，指千嬅當日表現正常並無走音，懷疑影片被惡搞。

楊千嬅在戲中飾演梅艷芳華星時代的經理人陳淑芬（Florence）。（《梅艷芳》劇照）

近日在YouTube流傳一條長18秒，名為「楊千嬅演唱《心債》謝票」影片，片中拍下千嬅在謝票活動上獻唱《心債》，但從影片所見當時千嬅表現不濟，走音連連，在留言處更被網民冠以「行走的唔啱音CD」嘲諷。不過有讀者就提供另一條來自抖音的影片，該片全長29秒，就發現千嬅表現如常，並沒有YouTube版出現的嚴重走音問題。

抖音版本的千嬅，表現如常，未有出現走音情況。(影片截圖)

就事件《香港01》向安樂影片求證，電影《梅艷芳》其中一位監製何韻明（Ivy）親自回覆，直指影片被惡搞，惡意中傷楊千嬅。Ivy︰「惡搞版相信是從抖音下載原片，然後惡意變走音版，再放上YouTube公諸同好，極不尊重。」事實上記者在抖音搜尋同一場合拍下的不同版本，均發現千嬅演繹時，確實沒有如惡搞版般走音。

在YouTube找到的版本，明顯句句都唔啱音，跟原版有頗大出入。（影片截圖）

至於被網民指，明知要謝票獻唱，都不背好歌詞要睇住手機唱，Ivy便澄清獻唱環節並非預定表演。Ivy︰「我詢問過內地宣傳同事，證實謝票當日原定並沒有獻唱環節，只是現場觀眾見到千嬅現身，立即起哄，並齊聲要求千嬅即場獻唱，千嬅為答謝觀眾，便揀選了在電影出現過的《心債》，所以完全是即興演出，並無時間準備，非網民所指的不尊重。」

記者亦發現，片中有工作人員，要靠咪高峰對準手機發聲位置，以放大音樂聲量供現場觀眾聽到伴奏音樂，如此安排實非早有預備的演出配置，而惡搞版的伴奏音樂更明顯較大聲，似是被後期加工。

千嬅近日為電影《梅艷芳》在內地做宣傳兼謝票。（楊千嬅微博）