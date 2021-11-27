韋史密夫16歲被女友劈腿　藉濫交發洩︰每次性高潮後都會作嘔

荷里活男星韋史密夫（Will Smith）近日宣傳電影《王者世家》（King Richard）「王者理查」以及自己的回憶錄《Will》，不過他在回憶錄中自爆16歲時，當時的女友出軌慘遭背叛，令他大受情傷！



韋史密夫推出回惚錄大爆鮮為人知的往事。（Getty Images）

韋史密夫在此後的數個月內，跟很多女性發生性行為，因嚴重違反他的道德良知，他：「每次在性高潮後，都會出現嚴重的作嘔反應。」他續指每次都會祈禱眼前的陌生人能夠愛自己，讓他的痛苦消失，不過當乾嘔及虛脫時，看到這些女人的眼神，只是感到更加痛苦。

韋史密夫（Will Smith）將會主演一部動作驚悚片《Emancipation》（暫譯《解放黑奴》），未知會否受疫情影響。（Getty Images）

韋史密夫提到自己花了很長時間才回復正常，現時跟第二任妻子Jada Pinkett Smith結婚24年，育有一對子女，不過早前已知他跟太太為「開放式婚姻」，允許各自有各自的生活，坦言「跟Jada Pinkett Smith的婚姻不該是一座監獄」，儘管兩人在一起大多數的時間都是以「一夫一妻」的形式，但爆出此事後，令外界對於他們的相處方式極之震驚。