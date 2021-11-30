溫黛與幻視│一文看清9集60個彩蛋　伊莉莎伯奧遜化身紅女巫最驚喜

早前Disney+正式登陸香港，本港的Marvel粉絲除了可以同步觀賞Marvel第五部《鷹眼》（Hawkeye）外，還可以重溫《溫黛與幻視》（WandaVision）、飛隼與寒冬戰士（The Falcon and the Winter Soldier）、《洛基》（Loki）及《無限可能：假如…？》（What If...?），這四部劇集，如今率先跟影迷分析由伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）及保羅比特尼（Paul Bettany）主演的《溫黛與幻視》。



注意！！！下文含劇透！！！

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由伊莉莎伯奧遜飾演的溫黛，在《溫黛與幻視》前，其名字都是為溫黛，直到劇集最後一刻才向影迷介紹紅女巫。（《溫黛與幻視》劇照）

《溫黛與幻視》由伊莉莎伯奧遜及保羅比特尼主演，劇集發生在2023年，在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）「彈指事件」發生三周後。雖然復仇者聯盟戰勝了魁隆，但卻造成三位復仇者成員死亡，其中包括鐵甲奇俠、幻視及黑寡婦。幻視的死亡，對紅女巫造成極大打擊。悲憤的她透過混沌魔法，創造出韋斯特維尤（Westview）小鎮，並控制鎮內的居民。

幻視在死前購買的土地，紅女巫在此處建立新家園。（《溫黛與幻視》）

然而最後發現，紅女巫在《復仇者聯盟4：終局之戰》後，曾前往天劍局，希望能拿回幻視的遺體。然而她見到工作人員正在拆解幻視的身體零件。闖入實驗室後，她未能感應到幻視存在，於是離開，並前往韋斯特維尤，因為原來幻視已在該小鎮上購買了土地。於是她用混沌魔法建立自己的家，並控制整個小鎮。

白幻視究竟會否再次回歸Marvel電影宇宙呢？（《溫黛與幻視》劇照）

這個小鎮引起天劍局的注意，於是在「彈指事件」後回歸的天劍局特工Monica Rambeau聯同聯邦探員Jimmy Woo及天體物理學專業博士Darcy Lewis，一同破解這謎團。最終原來小鎮中藏身一位曾練黑魔法的女巫Agatha Harkness。她在1693年的審巫案期間，被眾女巫判處死刑，然而Agatha Harkness透過魔法將她們全部殺死。至於Agatha Harkness最終目的，是希望獲得紅女巫的混沌魔法。

天劍局特工Monica Rambeau變成女超級英雄。（《溫黛與幻視》劇照）

最終兩女巫大戰，紅女巫使用咒語封印了Agatha Harkness，並奪走了她的能力，成為真正的「紅女巫」。在能量場完全消失前，「紅女巫」與雙胞胎兒子和幻視告別，之後就離開小鎮。在最終章的片尾片段，天劍局特工Monica Rambeau獲通知她母親的一位朋友希望能夠與她會面；而「紅女巫」隱居深山木屋，聽到雙胞胎兒子的呼救聲，她用Agatha Harkness的《Darkhold》修習魔法。相信「紅女巫」的混沌魔法對將來的Marvel電影宇宙有很重要的影響。

Young Avengers的伏線。（《溫黛與幻視》劇照）

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