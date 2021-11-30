九龍城寨．圍城｜洪金寶復出自嘲冇錢　回應譚詠麟事件︰冇關心佢

由《殺破狼》、《西遊記》系列的導演鄭保瑞執導，巨星級陣容演出的《九龍城寨．圍城》今早（30/11）進行開鏡活動，包括古天樂、洪金寶、任賢齊、林峯、劉俊謙、黃德斌、胡子彤、伍允龍、張文傑等人，講述八十年代的香港，在九龍城寨中雲集多位隱世高手。



古天樂表示香港需要多啲年青有活力演員：「今次套戲都有唔少動作戲，要靠佢哋喇。」（葉志明 攝）

《九龍城寨．圍城》的故事講到一名落難青年陳洛軍誤闖九龍城寨，遇上城寨傳奇人物龍捲風收留，而古天樂正是飾演龍捲風，更會在戲中跟「大哥大」洪金寶有連場打戲，兩人今日接受傳媒訪問，當中大哥大更搞笑回應為何再復出拍戲，他：「冇錢啊！最緊要有製作單位肯俾錢啦！其實唔係，係因為香港而家好少機會拍部電影講純香港故事為背景，仲可以繼續拍香港電影，全部都係香港演員。第二就係同大家都係好朋友，佢哋叫我拍就會拍，好開心，同古天樂都係好熟嘅朋友，而家可以同香港明星一齊拍戲好難得。」

洪金寶現時注重飲食健康，飯盒交由太太安排。（葉志明 攝）

古天樂表示十多年來都維持一日一餐的生活模式，洪金寶則在旁搞笑回應：「我就一日兩餐，可以就三餐不過老婆唔俾啦，飯盒最緊要冇糖冇飯冇麵，食糙米個啲，（太太會安排愛心飯盒送嚟？）係呀。」

洪金寶回應沒有聯繫譚詠麟。（葉志明 攝）

最後問到洪金寶最近有冇聯繫譚詠麟，關心一下對方，他斬釘截鐵：「冇啊！咩事姐？關心佢做咩姐？又唔係俾車撞到。」