Renfield｜尼古拉斯基治加入闇黑宇宙演吸血鬼　揚言︰不可能退休

近年環球影業積極重啟闇黑宇宙，當中包括引入科學怪人的新娘、人狼、狙魔人、黑湖妖潭、歌劇魅影以及鐘樓怪人等角色，而官方去年已宣布再拍《Wolfman》，最新一任「人狼」更會由荷里活男神賴恩高斯寧（Ryan Gosling）出任，今早（1/12）再有消息落實另一位荷里活男神演出吸血鬼。
早前被誤傳破產的荷里活男神尼古拉斯基治，確定簽約加入環球闇黑宇宙，電影名稱為《Renfield》，將會講到不老不死的吸血鬼伯爵德古拉的忠僕雷恩菲爾德，他是位被認為患有妄想症的精神病院病患，但他其實是為了追求永生而追隨德古拉，成為其忠心耿耿的僕人。
漫畫系列聯合創作者Robert Kirkman較早前在Fatman Beyond線上廣播節目時透露：「故事會講到雷恩菲爾德如何成為德古拉的手下，以及這份工作到底有多爛，將會是套很瘋狂且暴力的喜劇，因為我比較有種，所以會變得很暴力。」
今年 9 月，尼古拉斯基治曾向外媒表示即使拍了過百部電影，短時間內還是不會息影，他：「不（退休），這不可能發生。演戲這事對我來說就如被天使守護，我很需要。在工作時身心會較為健康，我需要在一個正面的空間來呈現出自己的人生歷練，而演戲正正給予我這個機會，所以不打算退休。」他更搞笑講到自己會跟那些說『你工作太多』的人吵架，自言自己十分喜歡工作，而且比較健康，工作時更開心。
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