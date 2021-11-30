林峯獨自留港迎42歲生日　靠視像見囡囡︰佢學識講「嗲哋叻叻」

電影《九龍城寨．圍城》今早（30/11）進行開鏡活動，出席演員包括有古天樂、洪金寶、任賢齊、林峯、劉俊謙、黃德斌、胡子彤、伍允龍、張文傑等人，當中林峯自2019年的《P風暴》後就未有作品，今次回港再度跟古天樂攜手合作，要跟太太張韾月和囡囡暫別。
電影改編自同名漫畫，先問到有冇留意過漫畫版，任賢齊回應：「我當然有，《古惑仔》、《龍虎門》、《風雲》，九龍城寨是我當時一來香港就想去看的地方，但那時已經拆了，傳說它是個很奇妙的地方，三不管的地方，又像貧民窟，有很多人在這裡用自己的方式求生存，所以它有自己的遊戲規則，所以蠻精彩的。」
再講到戲中跟誰最多對手戲時，兩人直言其實大家都好多，任賢齊：「我覺得今次林峯最辛苦，佢付出好多，要知道林峯係個種風流倜儻嘅公子哥兒，見到佢個陣『咁man嘅！黑黑實實』訓練個陣就好似見到個武打明星咁，咁勁嘅！不過我演長輩嘛，我哋全部人都要打佢，都好期待佢嘅表現，真係耳目一新。」
林峯笑言：「我由頭到尾都要俾人打，今次武指度咗好多好多動作俾我哋，事前又拍低晒好多片俾我哋聽，我哋都『嘩！真係咁啊？』所以都要多啲時間去訓練，其實都準備咗一個多月時間去訓練，希望到時可以拍返出嚟。」
而面對今次龐大嘅演員陣容，林峯：「首先好多謝古仔，係佢俾機會我哋挑戰下自己，一套以武打為主嘅電影，對我哋嚟講絕對係個挑戰，拍完大家應該都算半個動作演員。」
即將迎來42歲生日的林峯表示今年冇辦法同屋企人慶祝：「我都有同小齊講，呢個真係演員嘅痛苦，因為分隔兩地，我太太同囡囡都喺內地，每一日最大嘅動力就係同屋企、小朋友打個電話，第二日繼續（拍）打（戲）。（老婆同囡囡有冇叫你要小心啲？）有，囡囡啱啱學識『嗲哋叻叻』（同時舉起拇指）咁樣。」
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