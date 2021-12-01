畢列谷巴自爆曾在地鐵被揮刀攻擊　「我打他手臂再跑走」

荷里活男星畢列谷巴（Bradley Cooper）近日跟姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）以及朗妮瑪娜（Rooney Mara）一同宣傳電影《Nightmare Alley》，畢列谷巴近日接受訪問時表示自己曾遇上在地鐵被疑犯持刀挾持的可怕事！



Bradley Cooper自爆曾在地鐵被歹徒持刀挾持！（Getty Images）

畢列谷巴在訪問中講到事件發生在2019年10月早上11點左右，他去學校準備接女兒放學，他：「我戴上耳機，其實我經常都會戴着耳機在紐約行街，當時戴着墨鏡，低調地走進地鐵站。」不過當時的氣氛令他感到有異樣，他感覺自己被人尾隨，曾想過是粉絲想要簽名和合照，誰不知一回過頭就看到對方手持尖刀向他揮過來！

Bradley Cooper在《星夢情深》中是位才華音樂創作人。（劇照）

畢列谷巴續指自小被被教導看到刀千萬別跑，他：「我趕緊揮打他持刀的手臂，才轉身狂奔，躍過地鐵的十字轉門，用電話連拍兩張疑犯的照片後，打電話報警求助，但同時疑犯也迅速逃跑，幸好沒有受傷。