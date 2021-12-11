誤殺2｜32歲文詠珊為角色素顏再變醜　無懼近鏡展現零毛孔威力

內地電影《誤殺2》是一部由肖央、文詠珊（Janice Man）主演，是電影《誤殺》的續集，但人物和情節與上一部完全沒關聯，而是翻拍自美國電影《燃眉之急》（John Q）。



Janice Man好靚。（視頻截圖）

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昨日（10/12）電影方公布一條文詠珊素顏演出《誤殺2》的幕後花絮，由於文詠珊為了更貼近角色，她會在拍攝中全程素顏出鏡。《誤殺2》講述在虛擬國家賽國（影射泰國），林日朗（肖央 飾）和妻子阿玲（文詠珊 飾）、兒子小蟲一直過着清貧但幸福的生活，直到兒子心臟病發急需救治，全家遭遇重創，走投無路的林日朗最終決定為了救兒子放手一搏。

32歲的Janice Man保養得十分好。（影片擷圖）

文詠珊在戲中以最真實的狀態，演繹了一位為守護家人無懼一切的母親，她在預告講到「（今次）比起上部戲更輕鬆，上部戲起碼要畫一點點眉毛，這個連眉都不用畫。」後來為了角色更要剪短三寸頭髮，又要以化妝品來調暗膚色、增加多點瑕疵，將自己「變醜」。

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