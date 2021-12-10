許瑋甯邱澤閃婚｜10對銀幕情侶最終成婚　有一對打破宿命相愛20年

今日（10/12）台灣女星許瑋甯跟邱澤宣布結婚，許瑋甯於2021年3月，在採訪中揭露自己恢復單身，後來4月跟台灣男星邱澤合拍《當男人戀愛時》，二人及後傳出緋聞，疑似假戲真拍埋拖，不過兩人一直未有回應戀情。今日許瑋甯親自在個人IG上公布跟邱澤已經結婚，為2021年尾帶來好消息！



許瑋甯親自在IG公布婚訊，反觀邱澤就未有更新。（許瑋甯IG）

邱澤及許瑋甯主演的《當男人戀愛時》改編自韓片《不標準情人》，述說黑幫小混混的戀愛故事，以拍攝MV揚名的導演殷振豪為新作增添了許多寶島氣息，建立出混搭風格的「台式新美學」。（電影劇照）

許瑋甯和邱澤合拍的《當男人戀愛時》改編自2014年的同名韓國電影，講述張孟成（邱澤 飾）是在蔡姐（鍾欣凌 飾）的討債集團下工作，雖然從事遊走法律邊緣的工作，但看得出阿成其實人很善良，會將心比心的體諒欠債人的難處。而吳浩婷（許瑋甯 飾）就是阿成某個債務人的女兒，阿成在醫院見到她後一見鍾情，提出每跟阿成見面一次就可以塗一個格仔，塗滿就可以當做還債。後來浩婷的爸爸病重加離世，都是阿成一手一腳幫忙打點，打動浩婷的心，兩個人也正式交往，後來蔡姐將兩人的錢騙光，而阿成更發現因長期頭部受到重傷，腦中有腦動脈瘤，時日冇多，兩人悲慘的相愛過程令不少影迷淚灑戲院，喊濕口罩。

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4億票房戀人

電影上畫後全球票房大收5425萬美金（約4億220萬港元），成績非常好。許瑋甯跟邱澤多次傳出緋聞，終於在今日公布喜訊，承認兩人在一起兼已結婚！其實圈中都有不少因拍戲而結緣的藝人，就如劉俊謙和蔡思韵、玄彬和孫藝珍、張智霖和袁詠儀等人，到現時仍相當甜蜜。

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