蜘蛛俠不戰無歸｜三代「MJ」都變真情侶　有對拍足4年差啲結婚

由湯賀蘭(Tom Hollland)、Zendaya、Jacob Batalon、班尼狄甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)等人主演的《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man : No Way Home)現已上映中,不少影迷極速睇戲,求證究竟電影有否出現「三代同堂」 一幕!



《蜘蛛俠:不戰無歸》現正上映中!(《蜘蛛俠:不戰無歸》劇照)

三代蜘蛛俠分別由杜比麥奎爾(Tobey Maguire)、安德魯加菲(Andrew Garfield)以及湯賀蘭演出,而戲中的女朋友分別是「Mary Jane Watson」姬絲汀登絲(Kirsten Dunst)、「Gwen Stacy」愛瑪史東(Emma Stone)以及「Michelle Jones Watson」Zendaya,眾人除了演出同樣角色以外,大家仍有一個共同點,就是大家都是假戲真做,全部都因拍戲擦出愛火花!

有指Tobey Maguire不願意續演《蜘蛛俠2》,當時傳出積佳蘭賀頂替。這消息在2015年得積佳蘭賀本人親自確認。(《蜘蛛俠2》劇照)

杜比麥奎爾跟姬絲汀登絲

首任蜘蛛俠杜比麥奎爾,跟姬絲汀登絲在兩人並沒有公開承認戀情,不過當時就被拍到兩人完成首部電影後開始約會,最終在第2部曲前分手。《蜘蛛俠》(Spider-Man)於2002年上映,續集《蜘蛛俠2》(Spider-Man 2)在 2004年上映,中間大約2年時間,而杜比麥奎爾在2003年拍攝電影《壯志奔騰》(Seabiscuit)時遇見現時的太太珠寶設計師Jennifer Meyer,因此估計杜比麥奎爾跟姬絲汀登絲拍拖時間不超過一年。

目前最年輕的這一代湯賀蘭(Tom Holland)、 Zendaya曾被媒體報導有「私下相約度假」等等約會的行程。(《蜘蛛俠:決戰千里》劇照)

湯賀蘭跟Zendaya

而現任蜘蛛俠湯賀蘭跟Zendaya則被拍到在今年7月,於近百萬跑車內激吻,證實戀情,後來戀情曝光後,兩人時常在IG上高調放閃,湯賀蘭先留言:「My MJ, have the happiest of birthdays. Gimme a call when your up xxxZ」(我嘅MJ,祝你有個最開心嘅生日,起身打俾我)。Zendaya日前又寫下「My Spider-Man, I’m so proud of you, some things never change and good thing♥」(我嘅蜘蛛俠,為你感到驕傲,有些事永不會改變而且是好的事情。)兩人最近在宣傳時都有易無易放閃,十分Sweet!

安德魯加菲跟愛瑪史東

第2任蜘蛛俠安德魯加菲和愛瑪史東,在2010年於美國洛杉磯開始拍攝《蜘蛛俠:驚世現新》(The Amazing Spider-Man),拍攝共計90天,據知兩人在2011年起開始拍拖,直到第2部曲上映時仍在一起,導演Marc Webb認為兩人的默契很好,同時激發了兩人在戲外的愛侶情感,兩人更一同出席了幾次場合,但就拒絕公開談論戀情,當時媒體大量報道,更頻頻推斷兩人即將訂婚。

可惜後來報導證實兩人於2015年因各自工作忙碌、聚少離多而分手。分手後兩人仍是朋友,在經歷四年的戀愛後仍會友好地談論起對方。

安德魯加菲跟愛瑪史東在《Saturday Night Live》中有突破性演出。(影片擷圖)

要數安德魯加菲跟愛瑪史東最有突破性演出,並不在《蜘蛛俠》系列中,而是在《Saturday Night Live》的一次演出,兩人原本要重現戲中經典一幕吻戲,為了搞笑兩人展現出多款不同的親吻形式,包括舌吻、濕吻、張大口吻、吹氣、以及安德魯加菲想要吞了愛瑪史東整個下巴,簡直笑爆肚!