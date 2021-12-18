蜘蛛俠不戰無歸｜三代「MJ」都變真情侶　有對拍足4年差啲結婚

由湯賀蘭（Tom Hollland）、Zendaya、Jacob Batalon、班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）等人主演的《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man : No Way Home）現已上映中，不少影迷極速睇戲，求證究竟電影有否出現「三代同堂」 一幕！



《蜘蛛俠：不戰無歸》現正上映中！（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

三代蜘蛛俠分別由杜比麥奎爾（Tobey Maguire）、安德魯加菲（Andrew Garfield）以及湯賀蘭演出，而戲中的女朋友分別是「Mary Jane Watson」姬絲汀登絲（Kirsten Dunst）、「Gwen Stacy」愛瑪史東（Emma Stone）以及「Michelle Jones Watson」Zendaya，眾人除了演出同樣角色以外，大家仍有一個共同點，就是大家都是假戲真做，全部都因拍戲擦出愛火花！

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有指Tobey Maguire不願意續演《蜘蛛俠2》，當時傳出積佳蘭賀頂替。這消息在2015年得積佳蘭賀本人親自確認。（《蜘蛛俠2》劇照）

杜比麥奎爾跟姬絲汀登絲

首任蜘蛛俠杜比麥奎爾，跟姬絲汀登絲在兩人並沒有公開承認戀情，不過當時就被拍到兩人完成首部電影後開始約會，最終在第2部曲前分手。《蜘蛛俠》（Spider-Man）於2002年上映，續集《蜘蛛俠2》（Spider-Man 2）在 2004年上映，中間大約2年時間，而杜比麥奎爾在2003年拍攝電影《壯志奔騰》（Seabiscuit）時遇見現時的太太珠寶設計師Jennifer Meyer，因此估計杜比麥奎爾跟姬絲汀登絲拍拖時間不超過一年。

目前最年輕的這一代湯賀蘭（Tom Holland）、 Zendaya曾被媒體報導有「私下相約度假」等等約會的行程。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

湯賀蘭跟Zendaya

而現任蜘蛛俠湯賀蘭跟Zendaya則被拍到在今年7月，於近百萬跑車內激吻，證實戀情，後來戀情曝光後，兩人時常在IG上高調放閃，湯賀蘭先留言：「My MJ, have the happiest of birthdays. Gimme a call when your up xxxZ」（我嘅MJ，祝你有個最開心嘅生日，起身打俾我）。Zendaya日前又寫下「My Spider-Man, I’m so proud of you, some things never change and good thing♥」（我嘅蜘蛛俠，為你感到驕傲，有些事永不會改變而且是好的事情。）兩人最近在宣傳時都有易無易放閃，十分Sweet！

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安德魯加菲跟愛瑪史東

第2任蜘蛛俠安德魯加菲和愛瑪史東，在2010年於美國洛杉磯開始拍攝《蜘蛛俠：驚世現新》（The Amazing Spider-Man），拍攝共計90天，據知兩人在2011年起開始拍拖，直到第2部曲上映時仍在一起，導演Marc Webb認為兩人的默契很好，同時激發了兩人在戲外的愛侶情感，兩人更一同出席了幾次場合，但就拒絕公開談論戀情，當時媒體大量報道，更頻頻推斷兩人即將訂婚。

可惜後來報導證實兩人於2015年因各自工作忙碌、聚少離多而分手。分手後兩人仍是朋友，在經歷四年的戀愛後仍會友好地談論起對方。

安德魯加菲跟愛瑪史東在《Saturday Night Live》中有突破性演出。（影片擷圖）

要數安德魯加菲跟愛瑪史東最有突破性演出，並不在《蜘蛛俠》系列中，而是在《Saturday Night Live》的一次演出，兩人原本要重現戲中經典一幕吻戲，為了搞笑兩人展現出多款不同的親吻形式，包括舌吻、濕吻、張大口吻、吹氣、以及安德魯加菲想要吞了愛瑪史東整個下巴，簡直笑爆肚！