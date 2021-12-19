《蜘蛛俠不戰無歸》劇透｜150分鐘驚喜爆燈　盤點10個必睇拍手位

《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man : No Way Home）現已上映中，由湯賀蘭（Tom Hollland）、Zendaya、Jacob Batalon、班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）等人主演，屬Marvel年度壓軸之作，在整整150分鐘內毫無冷場，解構了多位反派的到場、打開多元宇宙之門等，而作為3部曲終章的《蜘蛛俠：不戰無歸》又會如何收尾呢？



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《蜘蛛俠：不戰無歸》全片150分鐘毫無冷場。（電影海報）

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《蜘蛛俠：不戰無歸》承接上集《蜘蛛俠：決戰千里》的片尾，蜘蛛俠被爆出真正身份為Peter Parker。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

《蜘蛛俠：不戰無歸》的劇情緊接在《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home），當中蜘蛛俠的真正身份被爆是Peter Parker，加上他要面對謀殺神秘客的罪名，令他感到十分煩惱及困擾，此時首位神秘人物即驚喜登場。

Iron Spider戰衣真係好型！（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

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《蜘蛛俠：不戰無歸》上映資料：

導演︰Jon Watts 鍾華斯

演員︰湯賀蘭、辛蒂亞、班尼狄甘巴貝治

片長︰2小時39分

語言︰英語 (中文字幕)

上映︰15/12/2021