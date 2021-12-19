《蜘蛛俠不戰無歸》劇透｜150分鐘驚喜爆燈　盤點10個必睇拍手位

撰文：沈洛嘉
出版：更新：

《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man : No Way Home）現已上映中，由湯賀蘭（Tom Hollland）、Zendaya、Jacob Batalon、班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）等人主演，屬Marvel年度壓軸之作，在整整150分鐘內毫無冷場，解構了多位反派的到場、打開多元宇宙之門等，而作為3部曲終章的《蜘蛛俠：不戰無歸》又會如何收尾呢？

本文含劇透請斟酌閱讀

《蜘蛛俠：不戰無歸》全片150分鐘毫無冷場。（電影海報）

注意以下含劇透！！！！！
注意以下含劇透！！！！！
注意以下含劇透！！！！！
請斟酌閱讀

《蜘蛛俠：不戰無歸》承接上集《蜘蛛俠：決戰千里》的片尾，蜘蛛俠被爆出真正身份為Peter Parker。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

《蜘蛛俠：不戰無歸》的劇情緊接在《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home），當中蜘蛛俠的真正身份被爆是Peter Parker，加上他要面對謀殺神秘客的罪名，令他感到十分煩惱及困擾，此時首位神秘人物即驚喜登場。

Iron Spider戰衣真係好型！（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

點擊睇10大精彩位：

+10

《蜘蛛俠：不戰無歸》上映資料：
導演︰Jon Watts 鍾華斯
演員︰湯賀蘭、辛蒂亞、班尼狄甘巴貝治
片長︰2小時39分
語言︰英語 (中文字幕)
上映︰15/12/2021

蜘蛛俠不戰無歸｜三代「MJ」都變真情侶　有對拍足4年差啲結婚蜘蛛俠不戰無歸｜安德魯嘉菲係最廢蜘蛛俠？　演技躍進成平反要決蜘蛛俠不戰無歸｜無劇透影評　大賣情懷彌補遺憾　證蜘蛛俠真成長蜘蛛俠不戰無歸｜出實體《號角日報》宣傳　投訴搞到周街蜘蛛絲？蜘蛛俠不戰無歸｜正片首分鐘片段曝光　緊接上集開場湯賀蘭MJ被圍《蜘蛛俠不戰無歸》美國杯葛北京冬奧　傳中國反制禁荷里活片上映《蜘蛛俠：不戰無歸》孫興慜入波助熱刺取勝　擺甫士曬湯賀蘭合照2021聖誕電影｜《蜘蛛俠》大戰《Matrix4》　古天樂代香港迎戰《蜘蛛俠：不戰無歸》預售破晒紀錄　墨西哥影迷為買飛互毆兼踩頭
蜘蛛俠
蜘蛛俠︰不戰無歸
Tom Holland湯賀蘭
Zendaya
Benedict Cumberbatch班尼迪甘巴貝治
Marvel
超級英雄