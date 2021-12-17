蜘蛛俠不戰無歸｜安德魯嘉菲係最廢蜘蛛俠？　演技躍進成平反要決

由湯賀蘭（Tom Hollland）、Zendaya、Jacob Batalon、班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）等人主演的《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man : No Way Home）現已上映中，今集劇情解答了不少影迷的疑問，更將Marvel劇集《鷹眼》（Hawkeye）串連在一起，又為《奇異博士2》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）打開多元宇宙之門！



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《蜘蛛俠：不戰無歸》因誤施咒語打開了多元宇宙之門，多位蜘蛛俠反派都來到這個宇宙。（電影海報）

近日飾演蜘蛛俠死黨的Ned 的Jacob Batalon，在訪問中似乎有意無意爆響口，其中一條問題問到︰「What are tom holland’s spider man’s powers?」（湯賀蘭版本的蜘蛛俠的能力是甚麼？）然後Jacob Batalon講到：「是湯賀蘭，不是杜比麥奎爾（Tobey Maguire）或是安德魯嘉菲（Andrew Garfield）呀。」突然提及兩人似乎真的意有所指。

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網上流出疑似花絮相片。（網上圖片）

雖然早前一直有傳今集會出現蜘蛛俠三代同堂的畫面，但影迷一日未入戲院睇戲都未知真相，而且二代蜘蛛俠安德魯嘉菲在接受訪問時矢口否認冇份演出，令到影迷又失望又混亂。

安德魯嘉菲近期再次否認有關參演《蜘蛛俠：不戰無歸》的說法。（The Tonight Show Starring Jimmy Fallon 影片擷圖）

不少影迷都覺得安德魯嘉菲版本的蜘蛛俠唔好睇。（劇照）

2014年《蜘蛛俠2：決戰電魔》被指爛片

講起安德魯嘉菲版本的蜘蛛俠，在推出時罵聲一遍，不論是他的外型、性格都跟原本的矮小且內向的蜘蛛俠有所不同，經常被鬧令人睇到好出戲，今次網民就為他的表現進行大平反，直言問題都係關劇本事，有人指出「2014年《蜘蛛俠2：決戰電魔》那集，本身劇本已經差，更將最重要部部分剪走半個鐘，如何唔變爛片，搞死整套戲！」

蜘蛛俠慢了一步所以救不了下墮的Gwen。（劇照）

Marvel為安德魯嘉菲大平反

在今集《蜘蛛俠：不戰無歸》中，Marvel可以說是拯救了安德魯嘉菲的大恩人，將他以往拍攝SONY版本的敗筆抹走，加添不少情感戲份，最重要的是彌補了Peter Parker救不了Gwen的一生遺憾。

安德魯嘉菲自嘲自己是最廢蜘蛛俠。（《蜘蛛俠2：決戰電魔》劇照）

安德魯嘉菲和湯賀蘭表示好羨慕杜比麥奎爾的蜘蛛絲由體內射出來，安德魯嘉菲自言經常在對戰中途就會用完，又要在實驗室自製蜘蛛絲。（劇照）

安德魯嘉菲先自嘲係最廢蜘蛛俠

安德魯嘉菲的登場安排相當令人驚喜，由現身一刻到他的言談、感情、行為有喜感得來又相當有發揮。先自嘲自己好廢，得他一個沒有跟外星人對抗過，最勁已是跟鐵甲犀牛對打，到後來再次對戰電魔時更被寸：「你不是最強的蜘蛛俠！」明明是二代蜘蛛俠卻是排在湯賀蘭之後被名為Peter 3號，杜比麥奎爾在鼓勵安德魯嘉菲時，更似是在揶揄他，杜比麥奎爾：「你很厲害（amazing），你真的很厲害（amazing），來跟我說一次你很厲害（amazing）！」其實根本就是在講取笑安德魯嘉菲版本的《蜘蛛俠》，因該版本的戲名系列為《蜘蛛俠：驚世現新》（The Amazing Spider-Man）。

安德魯嘉菲自言想遠離煩囂就會上高樓大廈的天台，風景很好。（劇照）

Marvel劇本配搭躍進演技 大讚安德魯嘉菲好戲

雖然一直被取笑、揶揄及被貶低，但戲中有兩幕卻令人感到他的情緒演繹得出相當出色、到位及有質感，即時令影迷大讚好戲。

首先三代的化學作用融合得相當好，三代在天台上一幕戲更令影迷為之感動，湯賀蘭失去梅姨後去到天台避世，MJ和Ned帶來了杜比麥奎爾和安德魯嘉菲，兩人講到自己都失去了賓叔叔感到相當難過及迷失，而安德魯嘉菲再講到救不了Gwen成為了他一生中最大的遺憾，大賣回憶之餘，更感動了湯賀蘭，同時因一句「能力愈大，責任愈大」加大了他前兩代的信任。

《蜘蛛俠：不戰無歸》重現蜘蛛俠要救下墮MJ一幕。（劇照）

重溫安德魯嘉菲版蜘蛛俠：

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救MJ彌補蜘蛛俠和觀眾遺憾

最後必數的當然是MJ在高處下墮，蜘蛛俠要救她時卻被綠魔阻撓，失去救MJ的機會，而在後方的安德魯嘉菲見狀即時飛身撲下去抱着MJ，安全到達地面，安德魯嘉菲先問MJ：「你還好嗎？」不過MJ見到他滿眼淚水卻反問他：「你還好嗎？」終於可以彌補到安德魯嘉菲和觀眾的遺憾，有網民更指出自己因為這幕喊到抽搐，明顯想起了Gwen但卻救不到她，而且他已是第二次救人知道要用抱，而不能用蜘蛛絲，安德魯嘉菲喊戲的部分完全睇得出他相當好戲，今次Marvel俾晒位佢發揮，為過往的《蜘蛛俠》進行大平反！

點擊下圖重溫安德魯加菲的流出花絮！！！

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《蜘蛛俠：不戰無歸》上映資料：

導演︰Jon Watts 鍾華斯

演員︰湯賀蘭、辛蒂亞、班尼狄甘巴貝治

片長︰2小時39分

語言︰英語 (中文字幕)

上映︰15/12/2021