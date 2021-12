蜘蛛俠不戰無歸｜安德魯嘉菲係最廢蜘蛛俠？　演技躍進成平反要決

由湯賀蘭(Tom Hollland)、Zendaya、Jacob Batalon、班尼狄甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)等人主演的《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man : No Way Home)現已上映中,今集劇情解答了不少影迷的疑問,更將Marvel劇集《鷹眼》(Hawkeye)串連在一起,又為《奇異博士2》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)打開多元宇宙之門!



本文含劇透請斟酌閱讀



《蜘蛛俠:不戰無歸》因誤施咒語打開了多元宇宙之門,多位蜘蛛俠反派都來到這個宇宙。(電影海報)

近日飾演蜘蛛俠死黨的Ned 的Jacob Batalon,在訪問中似乎有意無意爆響口,其中一條問題問到︰「What are tom holland’s spider man’s powers?」(湯賀蘭版本的蜘蛛俠的能力是甚麼?)然後Jacob Batalon講到:「是湯賀蘭,不是杜比麥奎爾(Tobey Maguire)或是安德魯嘉菲(Andrew Garfield)呀。」突然提及兩人似乎真的意有所指。

注意以下含劇透!!!!!

注意以下含劇透!!!!!

注意以下含劇透!!!!!

請斟酌閱讀

網上流出疑似花絮相片。(網上圖片)

雖然早前一直有傳今集會出現蜘蛛俠三代同堂的畫面,但影迷一日未入戲院睇戲都未知真相,而且二代蜘蛛俠安德魯嘉菲在接受訪問時矢口否認冇份演出,令到影迷又失望又混亂。

安德魯嘉菲近期再次否認有關參演《蜘蛛俠:不戰無歸》的說法。(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon 影片擷圖)

不少影迷都覺得安德魯嘉菲版本的蜘蛛俠唔好睇。(劇照)

2014年《蜘蛛俠2:決戰電魔》被指爛片

講起安德魯嘉菲版本的蜘蛛俠,在推出時罵聲一遍,不論是他的外型、性格都跟原本的矮小且內向的蜘蛛俠有所不同,經常被鬧令人睇到好出戲,今次網民就為他的表現進行大平反,直言問題都係關劇本事,有人指出「2014年《蜘蛛俠2:決戰電魔》那集,本身劇本已經差,更將最重要部部分剪走半個鐘,如何唔變爛片,搞死整套戲!」

蜘蛛俠慢了一步所以救不了下墮的Gwen。(劇照)

Marvel為安德魯嘉菲大平反

在今集《蜘蛛俠:不戰無歸》中,Marvel可以說是拯救了安德魯嘉菲的大恩人,將他以往拍攝SONY版本的敗筆抹走,加添不少情感戲份,最重要的是彌補了Peter Parker救不了Gwen的一生遺憾。

安德魯嘉菲自嘲自己是最廢蜘蛛俠。(《蜘蛛俠2:決戰電魔》劇照)

安德魯嘉菲和湯賀蘭表示好羨慕杜比麥奎爾的蜘蛛絲由體內射出來,安德魯嘉菲自言經常在對戰中途就會用完,又要在實驗室自製蜘蛛絲。(劇照)

安德魯嘉菲先自嘲係最廢蜘蛛俠

安德魯嘉菲的登場安排相當令人驚喜,由現身一刻到他的言談、感情、行為有喜感得來又相當有發揮。先自嘲自己好廢,得他一個沒有跟外星人對抗過,最勁已是跟鐵甲犀牛對打,到後來再次對戰電魔時更被寸:「你不是最強的蜘蛛俠!」明明是二代蜘蛛俠卻是排在湯賀蘭之後被名為Peter 3號,杜比麥奎爾在鼓勵安德魯嘉菲時,更似是在揶揄他,杜比麥奎爾:「你很厲害(amazing),你真的很厲害(amazing),來跟我說一次你很厲害(amazing)!」其實根本就是在講取笑安德魯嘉菲版本的《蜘蛛俠》,因該版本的戲名系列為《蜘蛛俠:驚世現新》(The Amazing Spider-Man)。

安德魯嘉菲自言想遠離煩囂就會上高樓大廈的天台,風景很好。(劇照)

Marvel劇本配搭躍進演技 大讚安德魯嘉菲好戲

雖然一直被取笑、揶揄及被貶低,但戲中有兩幕卻令人感到他的情緒演繹得出相當出色、到位及有質感,即時令影迷大讚好戲。

首先三代的化學作用融合得相當好,三代在天台上一幕戲更令影迷為之感動,湯賀蘭失去梅姨後去到天台避世,MJ和Ned帶來了杜比麥奎爾和安德魯嘉菲,兩人講到自己都失去了賓叔叔感到相當難過及迷失,而安德魯嘉菲再講到救不了Gwen成為了他一生中最大的遺憾,大賣回憶之餘,更感動了湯賀蘭,同時因一句「能力愈大,責任愈大」加大了他前兩代的信任。

《蜘蛛俠:不戰無歸》重現蜘蛛俠要救下墮MJ一幕。(劇照)

重溫安德魯嘉菲版蜘蛛俠:

+ 8

救MJ彌補蜘蛛俠和觀眾遺憾

最後必數的當然是MJ在高處下墮,蜘蛛俠要救她時卻被綠魔阻撓,失去救MJ的機會,而在後方的安德魯嘉菲見狀即時飛身撲下去抱着MJ,安全到達地面,安德魯嘉菲先問MJ:「你還好嗎?」不過MJ見到他滿眼淚水卻反問他:「你還好嗎?」終於可以彌補到安德魯嘉菲和觀眾的遺憾,有網民更指出自己因為這幕喊到抽搐,明顯想起了Gwen但卻救不到她,而且他已是第二次救人知道要用抱,而不能用蜘蛛絲,安德魯嘉菲喊戲的部分完全睇得出他相當好戲,今次Marvel俾晒位佢發揮,為過往的《蜘蛛俠》進行大平反!

點擊下圖重溫安德魯加菲的流出花絮!!!

+ 8

《蜘蛛俠:不戰無歸》上映資料:

導演︰Jon Watts 鍾華斯

演員︰湯賀蘭、辛蒂亞、班尼狄甘巴貝治

片長︰2小時39分

語言︰英語 (中文字幕)

上映︰15/12/2021